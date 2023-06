Maturità 2023, Quasimodo con “Alla nuova luna” per l’analisi del testo: ecco di cosa tratta Di

Alla maturità 2023, gli studenti si sono trovati di fronte alla poesia “Alla nuova luna” di Salvatore Quasimodo, tratta dalla raccolta poetica “La terra impareggiabile”.

Quest’opera, ultima grande raccolta del poeta Premio Nobel, è stata pubblicata nel 1958 da Mondadori nella collana I poeti dello “Specchio” e ha ottenuto il prestigioso Premio Viareggio.

Quasimodo è uno degli autori italiani più studiati nelle scuole, grazie non solo alla sua abilità poetica, ma anche per il riconoscimento internazionale ottenuto con il Premio Nobel per la Letteratura. La sua profondità d’analisi e l’eleganza della sua scrittura sono apprezzate dagli studenti di tutto il Paese.

“Alla nuova luna” è la prima poesia della sezione “Domande e risposte” de “La terra impareggiabile”. La sezione, composta da tre poesie, rappresenta il perfetto equilibrio tra metafisica e scienza, una delle caratteristiche più evidenti dell’opera di Quasimodo. Questa poesia, in particolare, è tra le più note del gruppo delle opere dedicate alla Scienza e a Dio.

L’analisi della poesia rivela un’accurata esplorazione dell’interazione tra scienza e religione. La “nuova luna” simboleggia il rinnovamento e il progresso, mentre le domande poste dal poeta rimandano a una riflessione profonda sul ruolo dell’uomo nel mondo.

Il tema principale dell’opera è quindi l’indagine dell’essere umano, un tema tanto affascinante quanto complesso, reso ancora più incisivo dallo stile unico di Quasimodo. Nell’ambito del percorso di studi per la Maturità, questo testo offre agli studenti la possibilità di esplorare le diverse sfaccettature dell’esistenza umana, interpretate attraverso la lente di uno dei più grandi poeti italiani del XX secolo.

Alla nuova luna

di Salvatore Quasimodo

In principio Dio creò il cielo

e la terra, poi nel suo giorno

esatto mise i luminari in cielo

e al settimo giorno si riposò

Dopo miliardi di anni l’uomo,

fatto a sua immagine e somiglianza,

senza mai riposare, con la sua

intelligenza laica,

senza timore, nel cielo sereno

d’una notte d’ottobre,

mise altri luminari uguali

a quelli che giravano

dalla creazione del mondo. Amen.