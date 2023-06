Maturità 2023, oltre la metà dei maturandi in Campania non ha “un livello adeguato di preparazione”. Dati Invalsi-Openpolis Di

Gli esami di maturità del 21 giugno 2023 si avvicinano, con la Campania e i suoi 82.742 candidati, oltre il 15% del totale nazionale, pronta a fronteggiare questa importante prova. Ma quale è il livello di preparazione degli studenti campani? Secondo il nuovo report di Openpolis, non è dei migliori.

La Campania detiene il triste record della percentuale più alta di maturandi con i risultati peggiori alle prove scritte Invalsi, con il 65% degli studenti giudicati “inadeguati”. Questo dato, nettamente superiore alla media nazionale del 48%, evidenzia le marcanti differenze territoriali e culturali tra il Nord e il Mezzogiorno.

Nel dettaglio, Napoli e Caserta si trovano in una situazione particolarmente critica, con oltre un terzo dei maturandi attestati al livello 1, il “risultato molto debole”. Altri capoluoghi della Campania, come Avellino, Salerno e Benevento, non registrano risultati molto più confortanti.

Tuttavia, non tutto è perduto. Ci sono alcune eccezioni positive come il comune di Calitri, dove il 24% degli studenti ha ottenuto il massimo nelle prove Invalsi. Altro esempio virtuoso è rappresentato da Procida, la quale, nonostante la difficoltà dell’isolamento, ha la percentuale più alta nell’area metropolitana partenopea di maturandi con livello 5 nell’Invalsi.

Questi dati ci costringono a un confronto serrato sul funzionamento del nostro sistema educativo. La disuguaglianza nella preparazione degli studenti, il fallimento evidente in certi territori e le lucciole di speranza in altri, indicano la necessità di una riflessione profonda e un’azione risolutiva.