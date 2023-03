Maturità 2023, al via le domande per i commissari. Tutte le novità dell’esame. QUESTION TIME con Costarelli (ANP) LIVE Lunedì 20 marzo alle 15:30 Di

A partire dal 21 giugno 2023, si terranno gli esami di Stato per il secondo ciclo. Dopo gli anni di pandemia da Covid-19, l’assetto della maturità tornerà ad essere completo, come previsto dalla normativa.

Il sistema di valutazione prevede due prove scritte a carattere nazionale, decise dal Ministero, e un colloquio. Saranno presenti commissari interni ed esterni.

Dal 20 marzo è possibile presentare istanza per commissari esterni. C’è tempo fino al 5 aprile.

Per fare il punto sugli Esami di Stato e non solo, la redazione di Orizzonte Scuola presenta Question Time, la rubrica di consulenza curata dalla nostra redazione. A rispondere alle domande dei lettori, in tempo reale, ci sarà Cristina Costarelli, presidente di ANP Lazio. Conduce Andrea Carlino.

Appuntamento su Facebook e YouTube per lunedì 20 marzo alle 15:30.

