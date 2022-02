Maturità 2022, seconda prova: agli studenti saranno proposte tre tracce, ma il sorteggio avverrà il giorno stesso dell’esame [BOZZA ORDINANZA] Di

Novità nella nuova versione dell’ordinanza sulla maturità: resta l’impianto con le due prove scritte e il colloquio orale, ma vengono attribuiti 50 punti per il triennio finale e 50 per le prove.

Le ordinanze sugli esami di Stato del I e II ciclo di istruzione sono state trasmesse ai presidenti di Camera e Senato per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari, così come previsto dalla Legge di bilancio.

BOZZA ORDINANZA [PDF]

Maturità 2022, così si svolgerà la seconda prova

La seconda prova della maturità sarà predisposta a livello di istituto. La prova si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.

Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.

Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio.

La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.

Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo di quindici punti per la valutazione di ciascuna prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento , per la prima prova e dei quadri di riferimento, per la seconda prova, da convertirsi in quindicesimi.

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

Materie

Quanto alle materie oggetto della seconda prova, queste le discipline indicate nella bozza dell’ordinanza:

Licei:

classico: Latino;

scientifico: Matematica;

linguistico: Lingua e cultura straniera ;

artistico: diverso a seconda dell’indirizzo;

scienze umane: scienze umane;

scienze umane opzione economico sociale: diritto ed economia politica;

liceo musicale e coreutico: teoria, analisi e composizione

Istituti tecnici:

amministrazione, finanza e marketing: economia aziendale;

relazioni internazionali per il marketing: economia aziendale e geo-politica;

meccanica, meccatronica ed energia: impianti energetici, disegno e progettazione;

indirizzo turistico: discipline turistiche e aziendali;

trasporti e logistica: logistica;

elettronica ed elettrotecnica: elettronica ed elettrotecnica;

informatica e telecomunicazioni: informatica e sistemi e reti;

agrario: trasformazione dei prodotti;

moda: ideazione e progettazione prodotti;

grafica e comunicazione: progettazione multimediale

Istituti professionali:

agricoltura: economia agraria e dello sviluppo territoriale;

servizi socio sanitari: igiene e cultura medico-sanitaria;

alberghiero/ enogastronomia: scienza e cultura dell’alimentazione;

accoglienza turistica: diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva;

servizi commerciali: tecniche professionali dei servizi commerciali

N.B. Si tratta di una bozza e come tale suscettibile di modifiche.