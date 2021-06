Maturità 2021, ecco i modelli di verbali Di

Dal 16 giugno al via gli esami di Maturità: ci sarà un’unica prova orale in presenza con il rispetto delle regole del protocollo di sicurezza. Punto di partenza del colloquio sarà l’elaborato realizzato e consegnato entro il 31 maggio. Si proseguirà con l’analisi di un testo di italiano e del materiale predisposto dalla commissione. Ci sarà spazio per l’esposizione svolta nei PCTO e per il nuovo insegnamento di educazione civica. L’Usr per il Veneto pubblica i modelli di verbali

Nel corso del colloquio, che dura 60 minuti e può essere valutato fino a 40 punti, saranno trattati i nodi concettuali caratterizzanti le discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare.

Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 14 giugno 2021 alle ore 8:30

Modelli verbali