Maturità 2020, tamponi al personale scolastico su base volontaria. Nota USR Campania

L’USR Campania ha pubblicato la nota sulle indicazioni operative per tamponi al personale scolastico, su base volontaria, in occasione degli esami di Stato.

Le istruzioni contenute sono pervenute dall’Istituto Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno in attuazione del Piano di fattibilità dell’azione “Scuole Sicure” approvato dall’Unità di Crisi della Regione Campania.

L’espletamento della procedura che avrà inizio il giorno 09.06.2020 e si concluderà necessariamente entro e non oltre il 14.06.2020, prevede l’effettuazione, su base volontaria, di Tamponi nasofaringei al personale scolastico impegnato negli Esami di Stato a.s. 2019/2020.

Per le somministrazioni presso le sedi scolastiche, è necessario che in ogni istituto sia individuato un locale idoneo per l’esecuzione dei tamponi e sia rispettata la finestra oraria prevista dal calendario.

Nota