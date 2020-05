Maturità 2020: in Molise trovati presidenti di commissione, 21 maggio pubblicazione elenchi

In Molise sono stati trovati tutti i presidenti per le commissioni, anzi la domanda ha superato l’offerta.

Il direttore dell’Usr, Anna Paola Sabatini ha spiegato che “questo dato ci mette in condizioni di essere più tranquilli anche rispetto alla eventualità di possibili ritiri all’ultimo minuto”, come riporta il TGR regionale.

I nominativi dei presidenti di Commissione saranno pubblicati il 21 maggio prossimo: per le 53 Commissioni per l’esame di maturità per la provincia di Campobasso e 15 per quella di Isernia, hanno presentato domanda come presidenti 67 candidati per la prima e 18 per la seconda.