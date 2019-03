Maturità 2019, seconda prova: materiali per tutti gli indirizzi

Materiali di riferimento per la seconda prova del nuovo Esame di Stato nella scuola secondaria di II grado messi a disposizione dell’USR Veneto dopo il ciclo di incontri di formazione.

I principali elementi di novità

1) I requisiti per l’ammissione all’esame

2) L’incremento del peso del credito scolastico

3) Le modifiche nella struttura e nell’organizzazione delle prove di esame (prima e seconda prova scritta; colloquio)

4) L’abolizione della terza prova

5) L’introduzione delle prove standardizzate nazionali al livello 13 (ultimo anno scuola secondaria di II grado)

La seconda prova scritta si svolgerà il 20 giugno

Per il Liceo classico la prova sarà mista. Ci sarà una versione, un testo in prosa corredato da informazioni sintetiche sull’opera, preceduta e seguita da parti tradotte per consentire la contestualizzazione della parte estrapolata. Seguiranno tre quesiti relativi alla comprensione e interpretazione del brano e alla sua collocazione storico-culturale.

Per lo Scientifico la struttura della prova prevede la soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposte. La prova riguarderà Matematica e Fisica.

Per i Tecnici la struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte, con una serie di quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero indicato in calce al testo.

Per i Professionali la seconda prova si comporrà di una parte definita a livello nazionale e di una seconda parte predisposta dalla Commissione, per tenere conto della specificità dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica. Tutto sugli esami di Stato 2019

