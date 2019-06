Maturità 2019: risultati prove scritte si pubblicano almeno due giorni prima dell’inizio dei Colloqui

Lunedì 17 giugno prende avvio la Maturità a.s. 2018/2019: primo appuntamento la riunione plenaria e poi la preliminare per commissione.

Gli adempimenti della riunione preliminare

A dirigere i lavori è il Presidente, garante

della legittimità

del clima di lavoro e dell’organizzazione dei lavori della Commissione

dei candidati

della sostanza dell’esame (Qualità delle prove e della valutazione)

Calendario

17 giugno 2019 ore 8.30 riunione plenaria

ore 8.30 riunione plenaria 19 giugno 2019 ore 8.30 prima prova scritta

ore 8.30 prima prova scritta 20 giugno 2019 ore 8:30 seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica

ore 8:30 seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica 25 giugno 2019 ore 8:30 terza prova scritta (Tale prova si effettua negli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca)

Prove suppletive:

3 luglio 2019 ore 8:30 prima prova scritta suppletiva

ore 8:30 prima prova scritta suppletiva 4 luglio 2019 ore 8:30 seconda prova scritta suppletiva

ore 8:30 seconda prova scritta suppletiva 9 luglio 2019 8:30, per le scuole interessate, terza prova scritta

Correzione prova scritta

L’OM 2015/2019 ha fornito alle Commissioni una importante precisazione

“La commissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare”

La pubblicazione dei risultati delle prove scritte

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui.

Si precisa che l’intervallo è da considerare come due giorni feriali di calendario (es. pubblicazione il lunedì per iniziare il mercoledì, oppure pubblicazione il sabato per iniziare il martedì).

Materiali USR Veneto

