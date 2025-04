Mattarella: “Presidi, docenti e Ata, siate orgogliosi del vostro ruolo”. Poi sugli stipendi: “Retribuzioni non all’altezza. Occorre affrontare il tema con urgenza” Di

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico a Cagliari, ha affrontato le principali criticità del sistema scolastico, dalla dispersione scolastica al ruolo cruciale di docenti e famiglie.

“Lo Stato non può arrendersi nelle zone difficili del Paese, la piaga dell’abbandono scolastico è ancora aperta”.

Con queste parole, pronunciate durante l’inaugurazione dell’anno scolastico al Convitto nazionale ‘Vittorio Emanuele Secondo’ di Cagliari, il Presidente della Repubblica ha voluto sottolineare l’importanza di un impegno costante e capillare per garantire il diritto all’istruzione su tutto il territorio nazionale.

Il Capo dello Stato ha poi esortato a proseguire sul “percorso virtuoso” tracciato dal Pnrr, con l’Europa come orizzonte di riferimento per un’educazione civica che formi gli studenti ai valori della Costituzione, della democrazia e della libertà.

Rivolgendosi direttamente al personale scolastico, Mattarella ha invitato presidi, docenti e personale scolastico a essere “orgogliosi” del proprio ruolo, riconoscendo la necessità di affrontare il tema delle retribuzioni. Un appello alla collaborazione è stato rivolto anche ai genitori, invitati a non gravare i figli di ansie eccessive e a ricostruire un patto di fiducia con gli insegnanti.

Stipendi docenti

“Agli insegnanti, ai presidi, ai docenti, al personale di supporto si chiede molto; talvolta troppo. Anche a fronte di retribuzioni spesso non all’altezza di altri Paesi europei. Si tratta di un aspetto di grande rilievo che va affrontato concretamente. Tutti loro hanno e devono sempre avere la consapevolezza e l’orgoglio di ricoprire un ruolo prezioso per la nostra società: quello di formare ed educare i cittadini che crescono. Dalla loro opera, spesso silenziosa e non conosciuta, dipende in gran parte il futuro della nostra Italia”, spiega.

Dispersione scolastica

“L’abbandono scolastico è una piaga ancora aperta, nonostante l’impegno e la dedizione di molti insegnanti. In taluni contesti sociali la scuola è l’unica vera speranza di riscatto. Marginalità e violenze creano barriere all’inclusione, ma sarebbe una sconfitta inaccettabile se la presenza dello Stato si arrendesse di fronte alla problematicità di alcuni territori”, ha detto.

“L’integrazione scolastica – ha aggiunto il Capo dello Stato – deve continuare a crescere nonostante le difficoltà. Vi sono vari e diversi fronti da curare con impegno e attenzione costanti: nei confronti dei portatori di disabilità, nei confronti dei meno abbienti, nei confronti degli immigrati. È un impegno che viene richiesto dalla Costituzione. Ma è anche un investimento per la società del futuro. Ogni risorsa spesa in educazione la ritroveremo moltiplicata nel bene della collettività”.

PNNR

“La scuola, cioè l’apertura al mondo e al vivere sociale di bambini, adolescenti, giovani, va dotata delle strutture che favoriscano questo inserimento, comprendendo, oltre agli strumenti della didattica classica, la possibilità di avvicinarsi alla musica, alle arti, allo sport. Purtroppo molte scuole, e intere aree, risultano carenti di mezzi adeguati. A questo scopo va utilizzata al meglio l’occasione offerta dal grande Piano di ripresa europeo, noto come Piano nazionale di ripresa e resilienza, e che già ci aiuta a incrementare la sicurezza degli edifici scolastici. È necessario proseguire su questo percorso virtuoso, facendo dell’Europa un investitore centrale nei settori strategici che aprono al futuro. La scuola è certamente uno di questi. E l’Europa è l’orizzonte della nostra scuola”, ha continuato il Presidente.

Educazione civica

“Nel 1958, Aldo Moro, allora ministro della Pubblica istruzione, introdusse l’insegnamento dell’educazione civica. Fu una decisione lungimirante, e ancora oggi può aiutarci a connettere i programmi didattici con l’impegno più vasto della formazione di buoni cittadini. Educando ai valori della nostra Costituzione, alla democrazia, alla libertà, che è piena soltanto se uguale ed effettiva per tutti”, ha aggiunto.