Materie STEM, promozione delle competenze nelle scuole: reti, alleanze educative e iniziative di integrazione. BOZZA Legge di Bilancio Di

All’articolo 88 della bozza di disegno di legge di Bilancio approvato lunedì dal governo c’è spazio anche per le discipline STEM.

Al fine di favorire nel sistema integrato di educazione e di istruzione, il Ministero promuove specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito promuove diverse misure, tra cui la definizione per l’introduzione, nel piano triennale dell’offerta formativa delle istituzioni dell’infanzia, di azioni dedicata a rafforza nei curricoli lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche legate agli specifici campi di esperienze, azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle scuole e educative della “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza” per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM.