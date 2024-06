Materie STEM, Bentivogli: “Occorre investire anche sulle STEAM, aggiungendo l’arte al curriculum esistente” [VIDEO] Di

Bergamo ospita l’ottava edizione degli Stati Generali della Scuola Digitale, un evento di spicco che mira a modellare il futuro dell’istruzione nell’era del progresso digitale. L’importanza di questo evento è riconosciuta sia dai professionisti del settore che dal pubblico generalista, poiché riflette su come la tecnologia stia trasformando il panorama educativo.

A margine dell’evento, Marco Bentivogli, fondatore di Base Italia, ha condiviso le sue riflessioni con Orizzonte Scuola. Bentivogli ha sottolineato che l’Italia ha iniziato tardi a sviluppare competenze nelle aree STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Tuttavia, l’attuale contesto offre un’opportunità senza precedenti di integrare le discipline umanistiche, come arte e letteratura, alle competenze tecniche.

Bentivogli insiste sull’importanza di coltivare entrambi i lati della mente: il tecnico-scientifico e l’umanistico. Poi afferma che la capacità di pensiero critico e la collaborazione sono potenziate dall’esposizione all’arte, alla letteratura e al pensiero filosofico. Questo approccio integrato, noto come STEAM (aggiungendo l’Arte alle materie STEM), è già in fase di implementazione in molti paesi e rappresenta, secondo Bentivogli, il percorso più efficace per preparare gli studenti al futuro.

L’adozione di un approccio STEAM nella formazione scolastica è vista come una strategia chiave per equipaggiare gli studenti con un insieme di competenze più ampio e versatile. Questo non solo migliora le prospettive lavorative degli studenti in un mercato del lavoro in rapida evoluzione, ma contribuisce anche a sviluppare cittadini più informati e ben arrotondati.

Inoltre, l’integrazione dell’arte e delle discipline umanistiche nel curriculum STEM invita a una maggiore creatività e innovazione, permettendo agli studenti di applicare le loro competenze tecniche in modi più vari e umanisticamente significativi.