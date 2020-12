Mascherine a scuola, consegnati al 10 dicembre oltre 900 milioni di dispositivi. I dati regione per regione Di

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Istruzione sono stati distribuiti alle scuole, al 10 dicembre, oltre 900 milioni di mascherine, esattamente 931.316.790.

La distribuzione regionale vede la Lombardia in testa con 155 milioni poi Lazio con 105, Sicilia con 89, Veneto con 81, Emilia Romagna con 75, Piemonte con 64. 716 milioni sono state distribuite agli adulti (una media di 9,5 milioni di mascherine al giorno), 215 milioni, invece, ai bambini (2,8 milioni di mascherine al giorno).

La distribuzione per istituto: 864 milioni per le scuole statali, 66 milioni per le scuole paritarie. Nel dettaglio: 570 milioni per gli istituti comprensivi, 5 milioni per gli istituti omnicomprensivi, 70 milioni per le scuole primarie, 7 milioni le scuole medie, 270 milioni per le scuole secondarie.