Marti-Sasso: “Bene il governo, grazie a Lega più attenzione alle scuole del Sud” Di

I recenti provvedimenti sulla scuola approvati in Consiglio dei Ministri evidenziano l’impegno costante della Lega al governo verso l’istruzione e, in particolare, la crescita educativa del Mezzogiorno.

Queste iniziative, parte dell’Agenda Sud, sono una mossa strategica per affrontare la dispersione scolastica e abbattere i divari territoriali che persistono nelle regioni meridionali, tra cui Abruzzo, Basilicata e Calabria.

L’attenzione data alle risorse umane è palpabile: ogni scuola nel Sud vedrà un incremento del personale ATA di almeno una unità. Questa mossa è affiancata dall’investimento di 14 milioni di euro destinati al potenziamento dell’organico, che introdurrà 500 nuovi docenti nelle aule del Meridione.

Ma la formazione degli studenti non si limita solo al personale. Un fondo di 25 milioni di euro è stato stanziato per intensificare le competenze di base degli studenti. Ciò include l’estensione del ‘tempo scuola’, l’avanzamento verso una didattica personalizzata e la garanzia di sostegno psicologico per gli alunni, essenziale per un ambiente di apprendimento sano.

La valorizzazione delle competenze docenti non è stata trascurata. Con un incremento di 6 milioni nel fondo per l’offerta formativa, i progetti specifici avranno il supporto necessario. Ancora più significativa è la premialità di punteggio destinata ai docenti che operano in questi territori, riconoscendo così il loro impegno e la loro dedizione.

La Puglia, in particolare, riceverà un impulso notevole con un finanziamento aggiuntivo di 34 milioni di euro. Questo si tradurrà in un sostegno a quasi tutte le scuole primarie della regione, beneficiando 157 mila studenti.

I parlamentari della Lega, Roberto Marti e Rossano Sasso, in una nota, hanno esaltato questi interventi, sottolineando l’importanza di tali provvedimenti pragmatici.