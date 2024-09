Maria Chimisso è la nuova direttrice dell’USR Molise: “La scuola deve essere un luogo di aggregazione, aperta a tutta la comunità” Di

Maria Chimisso è la nuova direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise. “Oggi noi siamo chiamati a riflettere sul significato di essere e poter fare scuola – ha detto Chimisso oggi in conferenza stampa- e questo significa sicurezza degli edifici scolastici, significa attenzione anche alla logistica, per la gestione e per l’aggregazione degli istituti attorno alla figura delle studentesse e degli studenti”

“C’è sicuramente un impegno significativo da parte dell’Europa, del governo e del Ministero dell’Istruzione e del Merito che riguarda gli investimenti e i fondi che arrivano dal PNRR – ha aggiunto – sia per la sicurezza, sia in ordine all’istruzione ‘0-6’, sia in ordine alle opportunità che vengono date alle scuole per quanto riguarda l’ammodernamento delle strutture e per la gestione delle attività extracurriculari aggiuntive”.

“Noi siamo Sud, e nell’ambito dell’Agenda Sud dobbiamo trovare risorse, modi e tempi per valorizzare la scuola molisana – ha sottolineato – Dobbiamo ragionare sulla valorizzazione dei giovani molisani che spesso sono costretti a dimostrare le loro capacità e le loro qualità al di fuori di questa terra. Le nostre ragazze e i nostri ragazzi vanno messi al centro, attraverso la valorizzazione del dialogo con tutte le istituzioni del territorio. La scuola deve essere un luogo di aggregazione e deve essere aperta a tutta la comunità.

La scuola – ha continuato – deve essere motore di un cambiamento culturale forte all’interno delle comunità molisane”.

Per quanto riguarda le sfide educative sulla disabilità e sull’inclusione, Chimisso ha ammesso di aver dedicato una vita a questi temi. “Continuerò a lavorare su questo fronte – ha concluso – così come continuerò a lavorare con grandissima energia sulla valorizzazione dell’istruzione tecnico/professionale perché sono consapevole di quale potenzialità essa esprima”.