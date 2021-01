Marche verso scuole chiuse il 7 gennaio Di

“Stanotte il governo ha comunicato la volontà di restringere i parametri. Cionostante le scuole verranno riaperte il 7 (salvo chi è in zona rossa)”

Lo scrive sui social il vicepresidente della Regione Marche Mirco Carloni.

“E’ un controsenso restringere i parametri per fare scattare la zona arancione a rt superiore ad uno perché giustamente preoccupa l’aumento della curva dei contagi cosi come la pressione sugli ospedali e poi riaprire le scuole”, sottolinea.

Delle due l’una: se il contagio va ridotto il sacrificio non va chiesto solo a commercianti e palestre cosi come a coloro che stanno vedendo il loro lavoro chiuso e dall’altra parte si riapre l’attività scolastica sapendo che il contagio avviene ormai con evidenza dentro le case non nei ristoranti o nelle palestre.

Per questo, annuncia, “stiamo pensando ad una ordinanza che dal 7 scuole saranno chiuse nelle Marche a tutela dei nostri concittadini e cerchiamo contemporaneamente di mantenere la nostra regione in zona gialla per evitare ulteriori danni all’economia”.