Marche, in arrivo ordinanza: da sabato scuole superiori in didattica a distanza per 50% ore lezione Di

Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha illustrato in conferenza stampa il contenuto della nuova ordinanza per il contenimento dei contagi da Covid 19.

Ad anticipare i contenuti dell’ordinanza è Picenotime. “Con questa ordinanza che entrerà in vigore dalla mezzanotte e avrà validità di 3 settimane, cerchiamo di prevenire scenari peggiori visto che la salute dei cittadini e la sicurezza del territorio sono per noi prioritari. Cerchiamo in questo modo di non vanificare tutti i sacrifici che sono stati fatti nei mesi precedenti“, ha dichiarato il governatore.

“Tra i punti salienti abbiamo inserito nuove disposizioni per le scuole dove le classi 3-4-5 degli istituti e dei licei applicheranno la didattica a distanza per il 50% delle ore di lezione mentre resta tutto invariato per le prime e seconde classi. Questa misura per l’istruzione sarà attuativa da sabato mattina, lasciando cosi qualche giorno in più ai dirigenti scolastici per organizzare al meglio le varie situazioni. Sono esonerati da tale provvedimento i disabili e coloro che risiedendo in zone senza accesso ad internet non hanno possibilità di collegarsi per seguire le lezioni. Questo per far sì – ha spiegato – che il diritto allo studio sia garantito a tutti i ragazzi. Nel contempo cercheremo in accordo con le varie aziende di trasporto del territorio regionale di aumentare l’offerta pubblica soprattutto nelle fasce orarie con maggiore affluenza perchè, il problema per quanto riguarda la scuola non è all’interno degli istituti ma sui mezzi di trasporto dove spesso si creano inevitabili assembramenti che sono pericolosi. Sempre per il trasporto pubblico, al fine di alzare il livello di sicurezza abbiamo ridotto la capienza dall’attuale 80% al 60%. Dopo queste tre settimane di didattica a distanza per le classi dei trienni faremo attenta valutazione e se possibile riporteremo le lezioni in presenza per tutti“, ha rassicurato.