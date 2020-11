Marche, dal 3 novembre Dad al 100% nelle scuole superiori. Avviso Usr Di

L’Usr per le Marche trasmette l’ordinanza regionale n. 40 del 31 ottobre 2020, che prevede la didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie di secondo grado.

L’ordinanza dispone (art.1) che le scuole secondarie di II grado incrementano a far data dal 3 novembre la DDI per il 100 per cento, salvo la possibilità di svolgere in presenza per garantire al meglio il diritto all’Istruzione, le attività didattiche quali le attività laboratoriali laddove previste dall’indirizzo di studio, le verifiche scritte, avute altresì presenti le eventuali difficoltà di connessione alla rete internet dall’ abitazione dello studente.

Per gli studenti diversamente abili, per gli alunni con bisogni educativi speciali resta in vigore quanto previsto dalle “Linee guida per la didattica digitale integrata” DM 89 del 7 agosto 2020.

NOTA 23378.02-11-2020