Manovra, Faraone (Iv): per voli dalla Sicilia tariffe sociali per lavoratori emigrati, studenti, persone con disabilità

Il Sen. Davide Faraone (Italia Viva) comunica che ieri sera è stato approvato l’emendamento a firma Sudano, Faraone, Renzi, Conzatti, Comincini e tutti i senatori di Italia Viva, sulla continuità territoriale.

“È stata riconosciuta una cosa ovvia afferma Faraone – che però in tutti questi anni così ovvia non è stata e cioè che la Sicilia è un’isola. Niente ponte, niente Frecciarossa, prezzi dei voli alle stelle. Può andare nel continente soltanto chi può permetterselo, roba da medioevo!”

“Finalmente da stanotte non è più così – conclude il Senatore – Per il primo anno saranno riconosciute tariffe sociali per le persone con disabilità, lavoratori emigrati e studenti, nel frattempo si terrà una gara fra i vettori aerei e già dal secondo anno otterremo un sensibile abbattimento delle tariffe per tutti. Vittoria storica che dedichiamo a tutti i siciliani!”