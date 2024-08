Manovra 2025, l’appello di Calenda: “Investire in sanità e scuola, non sul taglio del cuneo fiscale” Di

Intervenendo a “Incontri al Caffè” nel contesto del Festival della Versiliana, Carlo Calenda, leader di Azione, ha espresso le sue aspettative in merito alla prossima legge di bilancio.

Per Calenda, la priorità assoluta dovrebbe essere l’investimento nella sanità pubblica, a discapito di altre misure come il taglio del cuneo fiscale.

“Proporrò a Giorgia Meloni di investire solo sulla sanità, e non di tagliare il cuneo fiscale, cosa che probabilmente si farà”, ha dichiarato Calenda. “Oltre alla sanità, si deve pensare anche al tempo pieno a scuola, perché stiamo crescendo degli ignoranti. Queste sono le due cose che si devono fare, e noi collaboreremo con tutti”.

Calenda ha poi ribadito la posizione di Azione nei confronti del governo Meloni, definendosi “un partito particolare” per la sua apertura al dialogo e la disponibilità a votare a favore di provvedimenti ritenuti validi. “Ha comunque fatto delle cose buone, come il Superbonus, e la posizione sull’Ucraina”, ha riconosciuto Calenda, pur esprimendo delle criticità sulla gestione della politica europea e della giustizia.

Nonostante la disponibilità al confronto, Calenda non ha mancato di evidenziare le difficoltà del governo nell’affrontare temi cruciali come sanità, scuola e salari, non per “cattiveria” ma per la complessità della macchina governativa.