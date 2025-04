Manovra 2025, bonus 1000 euro ai genitori con ISEE a 40mila euro per i nuovi nati. Modifiche all’assegno unico, confermata la carta “Dedicata a te” Di

La terza Legge di Bilancio del governo Meloni, con uno stanziamento di 30 miliardi lordi, pone le famiglie, in particolare quelle con figli, al centro dei suoi interventi. Seguendo la linea tracciata dalla precedente manovra, questa si concentra su una serie di misure volte a fornire un sostegno concreto.

Un aspetto chiave riguarda le detrazioni fiscali, che saranno modulate in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Più numerosa sarà la famiglia, maggiori saranno le agevolazioni fiscali di cui potrà beneficiare. “Vogliamo sostenere concretamente le famiglie italiane, soprattutto quelle più numerose”, ha dichiarato una fonte vicina al Ministero dell’Economia.

Proseguendo la politica a sostegno della natalità, la Legge di Bilancio conferma e rafforza le misure sui congedi parentali. Inoltre, introduce una novità significativa: la “Carta per i nuovi nati”. La carta, destinata ai genitori con ISEE inferiore a 40.000 euro, prevede un contributo di 1.000 euro per affrontare le prime spese legate alla nascita di un figlio. Si tratta di una misura che richiama il “Bonus bebè” previsto in passato da altri governi.

Un’ulteriore misura a sostegno delle famiglie con figli è il rafforzamento del bonus per la frequenza degli asili nido. Inoltre, la nuova Legge di Bilancio corregge un errore presente nella precedente, escludendo i versamenti dell’assegno unico universale dal computo dell’ISEE. L’inclusione di questi versamenti, prevista dalla precedente manovra, aveva paradossalmente penalizzato molte famiglie, facendole risultare più ricche e privandole di altre agevolazioni.

Infine, tra le misure di carattere sociale, la Legge di Bilancio prevede il rifinanziamento con 500 milioni di euro della carta “Dedicata a te”, destinata ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro. La carta, introdotta nella precedente manovra, fornisce un aiuto concreto per l’acquisto di beni di prima necessità.

Le altre misure

Cuneo Fiscale

La manovra rende strutturali gli effetti del taglio del cuneo fiscale, confermando l’accorpamento delle aliquote Irpef già in vigore nel 2023.

Rinnovo dei contratti pubblici

Significative risorse sono destinate al finanziamento delle procedure di rinnovo dei contratti del pubblico impiego, con particolare attenzione al triennio 2025-2027.

Settore sanitario

Anche il settore sanitario beneficia di un incremento delle risorse per il rinnovo dei contratti. Nel prossimo biennio, lo stanziamento sarà allineato alla crescita del PIL nominale, assicurando così un adeguato supporto per i professionisti della salute.

Sgravi per lavoro giovanile e femminile

Nel Mezzogiorno, vengono confermati gli incentivi per l’occupazione dei giovani e delle donne, estesi anche ai contratti attivati nel biennio 2026-2027. La manovra prevede inoltre la decontribuzione per le imprese situate nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e incentivi per l’autoimpiego nei settori strategici per la transizione digitale ed ecologica.

Fringe benefits

I fringe benefits vengono confermati per tutti gli aventi diritto, con un aumento degli importi per i nuovi assunti che trasferiscono la residenza a oltre 100 chilometri. Inoltre, per il triennio 2025-2027, si conferma la tassazione agevolata al 5% sui premi di produttività erogati dalle aziende.

Pensioni

Le misure relative alle pensioni, già introdotte lo scorso anno, vengono confermate e potenziate, in particolare per i lavoratori pubblici e privati che raggiungono l’età pensionabile ma decidono di continuare a lavorare.

Investimenti Post-PNRR e difesa

Il disegno di legge di bilancio prevede risorse per garantire che, dopo la conclusione del PNRR, la spesa per investimenti pubblici sia coerente con i requisiti della nuova governance europea. È previsto un potenziamento degli investimenti nel settore della difesa, in risposta alle crescenti esigenze di sicurezza.

Revisione della spesa e contributi

Infine, la manovra include misure di revisione ed efficientamento della spesa delle amministrazioni pubbliche. Tra le coperture finanziarie, si prevedono contributi significativi da parte del settore bancario e assicurativo, contribuendo così a un bilancio più sostenibile.