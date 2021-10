Manovra 2022, Castelli annuncia: “In arrivo Legge di Bilancio che guarda al futuro, dall’istruzione all’assegno unico per i figli” Di

”In Parlamento, tra pochi giorni, arriverà una legge di bilancio che parla molto di futuro. Con misure che riguardano, ad esempio, l’istruzione, l’imprenditorialità giovanile, la garanzia dello Stato per l’acquisto della prima casa o l’assegno unico per i figli”.

Lo scrive il vice ministro dell’Economia, Laura Castelli, su Facebook.

”Stiamo chiudendo, proprio in queste ore, dopo l’approvazione del Documento programmatico di bilancio, l’articolato di una manovra che va vista in modo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una logica reale di programmazione pluriennale. Un piano industriale per l’Italia”.

”Un lavoro a ritmi serrati, per programmare e guardare al futuro”, afferma Castelli. ”Con investimenti in ricerca, come la creazione di un Fondo italiano per la ricerca tecnologica o il rendere strutturali 12.000 borse di studio, o ancora la creazione di strutture di finanziamento della ricerca su basi competitive, come il Fondo italiano per la scienza la ricerca di base ed il Piano nazionale di transizione 4.0 che stimola le imprese, rendendo strutturale per 10 anni il credito d’imposta su ricerca e sviluppo”.