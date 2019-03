Manifestazione studenti, Presidi “saltare le lezioni non risolve problema”

D’accordo con la linea del Ministro Bussetti il Presidente dell’Anp, l’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli: oggi è stato un giorno regolare di attività scolastica.

“Comprendo appieno l’entusiasmo e l’idealismo adolescenziale

– afferma Giannelli – ma non credo che saltare un giorno di

scuola possa davvero aiutare i nostri ragazzi a diventare più

consapevoli sulla questione. Concordo con il Ministro Bussetti

sul fatto che oggi è una normale giornata di scuola. Ritengo

semplicistico pensare che i tanti problemi del mondo si possano

risolvere non frequentando le lezioni“, il quale tuttavia aggiunge che “la tematica eco-climatica è molto

importante e scuola e politica dovrebbero dedicarle maggiore

attenzione. Si tratta di un complesso argomento

interdisciplinare (scienza, fisica, chimica, diritto ecc.) che

potrebbe e dovrebbe trovare adeguato spazio nell’offerta

formativa delle scuole, per mettere i nostri ragazzi in grado di

affrontarlo seriamente e approfonditamente”

Gli studenti comunque stamattina erano in molte piazze d’Italia per far sentire la loro adesione alla giornata di protesta, per smuovere le coscienze dei politici su questa tematica.

Queste le parole del Vicepremier Di Maio:

Di Maio: gli studenti che manifestano parlano a noi e parlano di futuro