Manifestazione studenti a difesa dell’ambiente, interessate 182 piazze italiane

Si svolge oggi la manifestazione a difesa dell’ambiente degli studenti, da parte degli studenti di tutto il mondo, chiamati a raccolta da svedese Greta Thunberg, adolescente svedese, che ha lanciato un appello durante il Forum economico di Davos.

Anche i nostri studenti hanno risposto all’appello.

Le piazze italiane, in cui manifesteranno gli studenti per il “Fridays for Future”, sono 182, come riferisce il Corriere.it

A Roma l’evento principale si svolgerà a piazza Madonna di Loreto, ove interverranno il geologo Mario Tozzi («unico adulto al quale sarà concesso il microfono») e Alice (9 anni), Riccardo (13), Francesca e Martina (18), Luca (20) e Federica (24).

Queste alcune delle altre città interessate: Milano, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Genova, Venezia, Padova, Trieste, Bari, Palermo, Perugia, L’Aquila, Cagliari e Ancona.

Ad Ancona gli studenti hanno organizzato un presidio davanti all’Università Politecnica delle Marche, dove attenderanno il Ministro Bussetti per contestarlo a causa di quanto affermato in merito alla manifestazione di oggi: Studenti e sciopero 15 marzo, Bussetti invita ad andare a scuola regolarmente