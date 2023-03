Manifestazione Firenze, Sasso: “Basta evocare il pericolo fascista, abbassare i toni” Di

“Basta evocare il pericolo fascista. A forza di esacerbare il confronto, tra immagini a testa in giù e inviti a combattere l’azione di questo governo, il rischio che emerga qualcuno che vada oltre gli slogan e si senta in diritto di minacciare il presidente Meloni o il ministro Valditara non è peregrino”.

Lo dichiara il deputato della Lega e capogruppo in Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, Rossano Sasso.

“Serve un atto di responsabilità da parte di tutte le forze politiche e che si abbassino immediatamente i toni riconducendo il confronto nell’alveo del dibattito democratico costruttivo”.