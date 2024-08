Mancata assunzione dirigenti dopo sanatoria, Udir chiede intervento del ministro Valditara Di

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza n. 08844/2024 del 14 agosto 2024, ha sospeso la nomina imminente dei dirigenti scolastici che hanno partecipato al corso-concorso nazionale del 2024, derivato da un emendamento governativo. Questa sospensione rimarrà in vigore almeno fino al 5 settembre 2024, data in cui si terrà la trattazione collegiale in camera di consiglio.

L’associazione sindacale nazionale che rappresenta i dirigenti scolastici e le professionalità del settore istruzione e ricerca ha sollecitato un intervento urgente da parte del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per garantire la massima attenzione alla procedura concorsuale in corso.

L’organizzazione sindacale Udir ha suggerito che il periodo di sospensione venga sfruttato per assicurare la trasparenza delle operazioni concorsuali. In particolare, ha proposto un controllo rigoroso sui titoli di accesso dichiarati dai candidati che hanno partecipato alla procedura riservata del concorso 2017.

L’obiettivo è proteggere i futuri dirigenti scolastici ed evitare possibili destituzioni dall’incarico a causa della mancanza dei requisiti, situazione che potrebbe creare conseguenze negative sia per l’amministrazione sia per i candidati, con potenziali rivendicazioni dopo il superamento dell’anno di prova.