Mancano Presidi, maestre e docenti di sostegno: scuole Veneto in difficoltà

E’ una parte dell’identikit della scuola che il neo Direttore Generale dell’USR Veneto dott.ssa Augusta Celada ha voluto fornire nel suo saluto di insediamento nel nuovo incarico.

Prima docente e Dirigente Scolastico e poi Dirigente Tecnico per cinque anni, la dott.ssa Celada conosce bene il sistema scolastico del territorio

” avvezzo a pretendere da se stesso elevati standard organizzativi e qualitativi, consegue ottimi risultati di apprendimento dei nostri alunni e studenti, collocandosi ai primi posti negli esiti delle rilevazioni nazionali e internazionali e rappresentando un modello di eccellenza nell’innovazione e nell’applicazione puntuale degli Ordinamenti scolastici e delle Raccomandazioni dell’Unione europea.”

Le criticità della scuola veneta

“Assumo l’incarico di Direttore generale – prosegue la dott.ssa Celada – anche con la consapevolezza delle criticità in cui versano e in cui operano le scuole per l‘insufficienza dei Dirigenti scolastici in servizio, l’inadeguatezza numerica del personale di segreteria, la mancanza dei Docenti di sostegno, la scarsità di Insegnanti abilitati, segnatamente nella scuola dell’infanzia e primaria: condizioni ostative che mettono in difficoltà molte scuole statali e

paritarie, quando si tratta di garantire la sostituzione del personale assente.”

Di cosa si occupa l’Ufficio Scolastico Regionale

Le competenze dell’Ufficio Scolastico spaziano dagli indirizzi di studio,

al tema-sistema della valutazione, agli esami di Stato conclusivi dei due cicli d’istruzione, alle scuole paritarie, alla gestione degli organici e al reclutamento del personale scolastico.

Al neodirigente gli auguri di buon lavoro da parte della redazione di OrizzonteScuola.

Il messaggio di saluto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto