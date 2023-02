Mancano insegnanti di sostegno: Messa a disposizione con Docenti.it

Ancora cattedre di sostegno vacanti nelle scuole italiane. I Dirigenti Scolastici non sanno più come fare. I docenti iscritti alle graduatorie non bastano a coprire i posti disponibili ed è vera emergenza principalmente per gli incarichi di sostegno.

Sono ancora moltissime le scuole che hanno bisogno di personale docente e che chiamano anche docenti non abilitati e neolaureati.

Soprattutto nel nord Italia, regioni come Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte sono alla ricerca di docenti. Tantissime sono le richieste per supplenti di sostegno, insegnati di matematica per la scuola secondaria inferiore e docenti di lingue (soprattutto di Inglese).

Il canale per candidarsi è quello della Messa a Disposizione,un’istanza formale, legalmente riconosciuta e prevista dal MIUR, tramite cui ogni aspirante docente può candidarsi come supplente.

Chiunque sia in possesso di una Laurea o un Diploma, che dia accesso alle Classi di Concorso, può utilizzare la domanda di Messa a Disposizione.

Possono presentare domanda di Messa a Disposizione, non solo gli insegnanti, ma anche tutti quelli che aspirano a ricoprire un ruolo come Assistente Tecnico, Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico ecc. Ciò è possibile grazie alla Messa a Disposizione personale ATA.

Grazie all’invio delle diverse tipologie MAD (classica, sostegno, recuperi estivi, personale ATA), sarà possibile farsi conoscere dai Dirigenti Scolastici di molte province e regioni e ottenere finalmente un incarico scolastico.

Quindi, inviare la propria Messa a Disposizione è estremamente consigliato per aumentare le proprie chance di entrare a far parte del mondo della scuola. I Dirigenti Scolastici, vista l’insufficienza di personale offerto dalle graduatorie, faranno ricorso a tutte le MAD ricevute per coprire i posti vacanti.

Docenti.it si occupa di inoltrare alle scuole le domande di Messa a Disposizione. In soli pochi minutii per la tua candidatura sarà inviata a centinaia di scuole italiane.

Clicca sul link: apparirà un modulo da compilare per inviare la domanda. Scegli quale tipo di MAD inviare (classica, sostegno, recuperi estivi, personale ATA), completa i campi con il tuo titolo di studio, le tue eventuali certificazioni informatiche e ertificazioni linguistiche, la tua eventuale abilitazione all’insegnamento e/o al sostegno. Prosegui con l’inserimento dei tuoi dati anagrafici e i tuoi recapiti; il Dirigente Scolastico li userà per contattarti. Completa la compilazione della domanda inserendo le province in cui vorrai far pervenire la tua Messa a Disposizione.

Il servizio ha garanzia SODDISFATTI O RIMBORSATI.

Non stare fermo, agisci e cogli l’opportunità di realizzare il tuo sogno! Compila la tua MAD e non lasciarti sfuggire quest’occasione!

Il servizio clienti telefonico è sempre attivo e pronto a rispondere ai quesiti dei nostri utenti.

Metti subito a disposizione le tue competenze! Registrati e invia subito la tua Messa a Disposizione su www.Docenti.it