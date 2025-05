“Mancano i tecnici e l’economia ha bisogno di tecnici per crescere. La riforma della scuola parta dall’economia e dal mercato del lavoro. Ecco come”. INTERVISTA a Valerio Ricciardelli Di

“Tra cinque, dieci anni molte professioni non ci saranno più e chi si occupa di politiche scolastiche lo deve sapere con largo anticipo. Quando si fanno le riforme scolastiche, soprattutto quelle che coinvolgono l’istruzione tecnica, non bisognerebbe partire dalla scuola ma dall’economia e dal mercato del lavoro ed è per questo che una riforma del genere non può arrivare solo dal ministero dell’Istruzione ma se ne dovrebbe occupare un ministero dedicato”. Valerio Ricciardelli, facendo leva sul suo vissuto professionale aiuta ad estendere ben oltre gli orizzonti attuali di chi si occupa di riformare la scuola, anche stimolando la partecipazione di altri importanti soggetti ancora non seduti al tavolo delle riforme.

Le sue osservazioni aiutano anche la classe docente a far chiarezza sul pregiudizio, talvolta ancora presente, che l’intromissione delle aziende nel mondo scolastico rappresenta da sempre un autentico tabù. Lo stesso PCTO è visto molto male, sul piano ideologico da buona parte degli insegnanti. “Quando i docenti affermano che la scuola non deve formare gli studenti per le aziende, c’è un fondo di ragione che andrebbe ben spiegato”, ammette Ricciardelli.

Che rilancia: “La scuola, infatti, non forma per le aziende, ma deve creare invece la conoscenza articolata in tutte le sue dimensioni, compresa quella umanistica, necessaria per il sistema complessivo economico e sociale del Paese. Faccio degli esempi. Abbiamo bisogno del sistema sanitario, che a sua volta ha bisogno delle professioni sanitarie, che a loro volta hanno bisogno delle conoscenze e delle competenze per produrre le prestazioni richieste dal sistema sanitario: e allora cosa facciamo? Non formiamo le professioni sanitarie? Il Paese ha bisogno dell’economia industriale e dei servizi ad essa collegati: allora occorre creare la cultura necessaria per occuparsi di queste cose, che è sempre fatta di saperi teorici, saperi pratici e saperi comportamentali. E questi saperi, distribuiti nelle varie discipline o contesti di apprendimento, si iniziano ad acquisire a scuola. Poi questi tre macro-saperi sono anche i tre mattoni principali su cui si costruiscono le competenze successive che potrebbero essere oggetto, anch’esse, di intervento della scuola, se si pensa per esempio all’istruzione tecnica terziaria, che sempre scuola è, e si deve occupare proprio della costruzione di queste competenze. Infine, le competenze si devono trasformare in prestazioni, non solo professionali ma anche di altra natura, ma dobbiamo sempre partire da una base che è quella della conoscenza e questa appartiene prevalentemente alla scuola, che poi nel processo di lifelong learning dei lavoratori dovrebbe passare il testimone all’industria della conoscenza. Cosa che non avviene, perché le due organizzazioni non hanno relazioni tra loro, e invece le dovrebbero avere. Il problema da superare, allora, è di non pensare che la scuola sia solo una sommatoria di erogazioni di discipline scolastiche da rovesciare sui discenti, ma deve essere invece l’organizzazione che si occupa del complessivo processo di learning fino a quando i discenti non entreranno nel mondo del lavoro”.

Quanto al ruolo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, “il Mim – sottolinea Ricciardelli nella sua analisi – non ha le competenze e soprattutto l’organizzazione per occuparsi della gestione della conoscenza dell’economia industriale di cui ha bisogno il Paese, che essendo la seconda manifattura in Europa, ha una rilevanza vitale che incide poi sul mercato del lavoro e sul welfare, abbracciando ambiti che esulano dalle competenze e dalle responsabilità del Mim che si deve occupare già di ben altre cose”.

Valerio Ricciardelli, perito elettronico e laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano, è Maestro del Lavoro. Le sue prime esperienze lavorative sono state nel campo dei sistemi di controllo del processo di produzione e trasmissione dell’energia elettrica. Nello stesso periodo, per nove anni, è stato anche docente di elettronica industriale presso un importante istituto tecnico serale.

Contemporaneamente inizia la sua attività presso una società di un Gruppo tedesco, leader mondiale nella componentistica per l’automazione industriale nonché partner del Governo della Germania per la costruzione del modello duale della formazione professionale. Successivamente diventa Direttore generale e Amministratore delegato di una nuova società del gruppo che si occupa di consulenza strategica e operativa nelle aziende industriali, a cui appartiene una divisione per i sistemi e le tecnologie di apprendimento e fonda una scuola di Industrial Management per le professioni tecniche. È stato anche pioniere delle prime iniziative di formazione applicata superiore nazionali e transnazionali.

Ha intrattenuto rapporti con molti istituti tecnici e istituzioni pubbliche ed è stato promotore e attore di iniziative riguardanti l’evoluzione delle professioni tecniche. Ha terminato la sua attività professionale nella posizione di vice president del gruppo internazionale, per il settore della Global Education, occupandosi dell’interconnessione tra economia e mercato del lavoro per la progettazione e realizzazione di sistemi TVET (Technical and Vocational Education and Training) per governi di Paesi in via di sviluppo.

In questa sua veste, e sulla spinta di una forte passione che è anche una grande preoccupazione per i destini dell’economia italiana – fortemente legata alla formazione dei nostri studenti, destini che s’intrecciano con quelli del futuro lavorativo dei nostri giovani ma anche con il welfare del Paese e con la sostenibilità del sistema pensionistico – Ricciardelli si chiede come mai al tavolo delle riforme scolastiche dell’istruzione tecnica manchi l’attore che, secondo lui, è invece determinante e indispensabile: l’industria della conoscenza. Quest’ultima, secondo Ricciardelli, è un complesso di attori e di aziende che ruotano attorno al mondo dell’economia e quindi del sistema delle imprese che vi appartengono, capaci di comprendere fino in fondo quali siano i problemi veri e le esigenze reali del mondo imprenditoriale e di intervenire per risolverli offrendo soluzioni organizzative o conoscenza strategica o anche operativa.

Ricciardelli affronta un tema quasi scabroso, di quelli che suscitano le reazioni della classe docente, convinta invece che la scuola debba occuparsi di formare l’uomo e non il lavoratore. Ma qual è il confine tra queste due posizioni? Allora è ragionevole chiedersi se la scuola, specie quella di indirizzo tecnico e professionale, è davvero una cosa a parte che deve sintonizzarsi adeguatamente con il mondo dell’economia che, in ogni caso, dovrebbe perlomeno conoscere bene. Quindi la scuola tecnica quanto e come può restare disancorata, rispetto ai bisogni e alle visioni del mondo imprenditoriale, che dopotutto tiene in piedi il sistema Paese nella sua globalità? Il problema è ancora una volta la dicotomia tra le varie branche della conoscenza e il tema delle competenze, a cui si associa quello delle prestazioni. Tutti ambiti dove c’è ancora molta confusione che con questa intervista vorremmo iniziare a rimuovere.

Ingegner Valerio Ricciardelli, lei dice che la nuova conoscenza è spesso funzionale anche alla crescita economica e s’interroga su chi si dovrebbe occupare dell’offerta di nuovi e adeguati saperi. È così?

Il problema è quello che si dibatte da sempre. Qualsiasi sistema economico con la sua impalcatura sociale hanno bisogno per funzionare di disporre di competenze, la cui funzione è di produrre le prestazioni di vario tipo di cui abbiamo bisogno. La produzione delle prestazioni è quindi legata a un sistema di competenze che a loro volta sono legate alla conoscenza, che potremmo differenziare in strategica e operativa, e che poi classifichiamo nella categoria dei soliti tre saperi: teorici, pratici e comportamentali. Quindi, le performance, ossia le prestazioni, sono ciò che si deve produrre per far funzionare un sistema e per produrre le prestazioni servono le persone che devono possedere le competenze e queste ultime si costruiscono con i saperi: “sapere le cose”, “sapere cosa fare” e “sapere come comportarsi”. Di tutta questa roba, nella filiera complessiva che passa dalla conoscenza alla prestazione, si occupano generalmente e in sequenza due istituzioni: una è l’istituzione scolastica, l’altra è l’industria della conoscenza, che per diverse ragioni dovrebbero collaborare tra loro.

Cosa si intende per industria della conoscenza?

Per l’ambito che stiamo trattando è’ l’area di presidio della conoscenza e delle performance della economia industriale del Paese. È ciò che individua la cultura industriale del Paese. È quel settore economico che si occupa, nell’immediato e in prospettiva, della gestione della conoscenza interfacciata e connessa con la gestione delle prestazioni. Quindi è quell’industria che, usando quello che si chiama approccio clinico allo studio dei sistemi, agisce sulle aziende che hanno bisogno, con due “approcci terapeutici”: quello di urgenza e quello di profilassi.

Questo settore economico è composto prevalentemente da aziende che svolgono due tipologie di attività: la formazione e la consulenza strategica o operativa, con un’ampia gamma di expertise per attività e per settori di applicazione. L’industria della conoscenza è allora quel settore che sa comprendere, mettere in fila, declinare le prestazioni generali o specifiche che deve offrire un sistema economico o un sottosistema o un settore o un’azienda, attraverso i mestieri che operano all’interno di queste organizzazioni, con le loro competenze e i saperi su cui queste competenze devono poi poggiare per essere sostenute.

Sostanzialmente l’industria della conoscenza è quella che prepara le terapie necessarie per far funzionare meglio un sistema economico o un sistema di servizi, o una loro parte. Prima ho detto che è composta da aziende che si occupano di formazione e consulenza dove la consulenza si occupa delle performance, cioè della struttura organizzativa di un sistema e del suo funzionamento nei suoi processi organizzativi, mentre la formazione si occupa poi dei contenuti dei saperi che servono per far funzionare l’organizzazione. Quindi l’approccio adottato dall’industria della conoscenza è quello di operare nei processi di sviluppo organizzativo e delle risorse umane: che è un approccio dinamico e non statico e che vede le professioni e i mestieri nelle loro dinamicità, che sono poi espresse dal mutamento dell’employability, cioè l’occupabilità. Che peraltro muta nel tempo per tante ragioni.

E questo è un aspetto non secondario della questione

Certamente. Noi affrontiamo le riforme senza prendere in considerazione il concetto di employability delle professioni. Infatti, i mestieri variano continuamente in base a tante variabili che occorre conoscere i cui effetti non possono essere rimossi solo con gli adeguamenti curricolari. Perché sostengo che l’industria della conoscenza deve stare al tavolo delle riforme? Perché è l’unica organizzazione che conosce di cosa ha bisogno il nostro sistema economico, e quindi le nostre imprese ordinate per settore merceologico, e che è in grado di costruire le terapie necessarie, formative e organizzative per renderlo competitivo.

Ed è l’industria che nel suo portfolio di servizi ha già, in gran parte, tutto ciò che serve al mondo dell’economia e quindi delle imprese. Allora è palese che, se si deve fare una riforma scolastica, soprattutto nell’ambito di un’economia industriale – che ha dei bisogni particolari e con questa riforma si devono aggiornare i saperi e superare l’obsolescenza dei curricula per fare in modo che gli insegnamenti siano più efficaci per creare le prestazioni richieste – è palese che la scuola debba estrarre da qualche parte le informazioni di cui ha bisogno.

L’istituzione che ha già tutte pronte queste informazioni, perché lavora quotidianamente con l’economia e con il mondo delle imprese, è proprio l’industria della conoscenza. Allora è ragionevole chiedersi: come mai, nell’ambito delle sue riforme, la scuola non metta al tavolo delle discussioni, assieme alle imprese, anche l’industria della conoscenza, che già conosce e serve con soluzioni adeguate proprio il sistema delle imprese?

Chi sono, nei fatti, i soggetti dell’industria della conoscenza?

Sono le società di formazione e di consulenza. In Italia l’industria della conoscenza si è sviluppata con un significativo ritardo rispetto ad altri Paesi evoluti, ma c’è un sistema di aziende e di enti che oggi è molto ben qualificato. Alcune offrono solo formazione, altre invece si occupano di formazione e di consulenza e altre ancora solo di consulenza. È un settore economico molto importante, che opera nel mercato con successo.

Una azienda che vorrebbe diventare più competitiva solitamente ricorre a queste società di consulenza e di formazione, andando a cercare le expertise migliori per farsi aiutare. Quando prima ho usato il termine terapie, intendevo appunto che il portfolio dei servizi di queste società è in grado di offrire alle aziende richiedenti un’ampia offerta di prestazioni, che va dal soddisfacimento delle esigenze per interventi urgenti, così come quelli che si devono sviluppare su interventi di più lungo termine.

Faccia qualche esempio concreto.

Se un’azienda ha difficoltà di mercato, perché magari le vendite diminuiscono, molte volte si ricorre all’industria della conoscenza che dispone di competenze nell’area commerciale. Quest’ultima fa, quella che chiamiamo l’anamnesi dei problemi, ossia l’analisi dei bisogni, e sulla base dei risultati e degli eventuali approfondimenti sulla realtà dell’azienda, formulerà delle opportune soluzioni terapeutiche di carattere organizzativo e/o formativo.

E ancora: se l’obiettivo fosse quello di aprire dei nuovi mercati, si cercherebbero le migliori modalità per approcciare questi mercati, cercando anche il modello di business più appropriato; quest’ultimo sarà un tema di attualità nella ricerca di nuovi sbocchi per il nostro export, oggi penalizzato dalle previste misure protezionistiche trumpiane. Invece, se il problema riguardasse la necessità di cambiare la gamma dei prodotti, servirebbe mettere insieme una terapia consulenziale e di somministrazione di nuova conoscenza, finalizzata a ricercare, definire e sviluppare nuovi prodotti. Se il problema infine fosse la bassa efficienza nei processi di produzione e di manutenzione allora l’intervento sarebbe finalizzato all’efficientamento della gestione industriale e all’ottimizzazione della supply chain.

Poi, dentro questi macro-interventi, spesse volte s’inserisce anche la necessità o l’opportunità di costruire un’organizzazione snella, che punta all’eliminazione delle attività che non generano valore, per concentrarsi su quelle più essenziali e a più alto valore aggiunto. Queste filosofie, meglio dette di lean organization, introducono modelli organizzativi nuovi e nuovi saperi, ma allo stesso tempo riducono anche il personale; quindi, sono generatori di perdita di employability.

Si raggiungono i risultati?

Se queste attività proposte dall’industria della conoscenza sono acquistate dal mercato delle imprese, significa che la “merce” offerta è apprezzata; se non fosse così queste società sparirebbero dal mercato. Il ragionamento è invece diverso per la scuola: se l’offerta scolastica fosse inadeguata o obsoleta o la riforma scolastica non fosse coerente con quanto ha bisogno il Paese, non ci sarebbe nessun sistema di monitoraggio che dica questa cosa non funziona, quindi va aggiustata.

No, resterebbe lì e basta, perché tutto ciò che è pubblico servizio non ha solitamente un sistema di controllo delle sue performance, né di aggiustamento delle performance che non funzionano. Lo si è visto con le riforme precedenti che hanno ridotto l’istruzione tecnica e professionale in due percorsi formativi non attrattivi, considerati di serie B e di serie C, rispetto a quelli liceali. Ma alla fine dove sta il problema?

Le aziende, nella loro definizione generica non sono sempre un soggetto rappresentativo di bisogni comuni e condivisi; la maggior parte delle nostre imprese sono piccole, non hanno la capacità di rappresentare il sistema economico in cui sono inserite, al più le aziende evidenziano ed esprimono il loro bisogno del momento, l’urgenza contingente che hanno perché, per esempio, è andato in pensione un lavoratore, venendo meno il meccanico, il fresatore, l’operatore alla macchina utensile, il contabile o qualsiasi altro lavoratore Questi di norma sono i bisogni che emergono con maggior frequenza.

La scuola però non deve dare la risposta nell’immediato; ha un orizzonte di medio lungo termine, prepara gli studenti che escono fra cinque, sei sette anni e magari l’azienda che ha espresso i bisogni non c’è più o ha cambiato completamente pelle. Gli orizzonti delle parti in gioco allora vanno allineati. Poi c’è un’altra questione importantissima da tener conto. Si tratta del nanismo delle nostre imprese di cui molte appartengono a delle filiere produttive dove non sono autonome nelle loro scelte perché sono inserite in supply chain, ossia in filiere produttive, dove i driver decisionali sono aziende più grandi e spesso gruppi anche stranieri. Si pensi alle aziendine che producono piccole parti meccaniche, assemblate da altre imprese che fanno a loro volta dei sottosistemi un po’ più complessi, messi assieme ancora da altre imprese più grandi. Si pensi, per esempio, al settore automotive e alla sua lunga catena delle supply chain.

E il problema dov’è?

C’è un errore di rappresentazione del sistema osservato. L’elemento di osservazione non può più essere la singola impresa ma bisogna osservare la sua supply chain e il sistema economico dove è inserita. Voglio dire che, quando devo osservare un’azienda, ho bisogno di capire quali sono i suoi clienti, e talvolta i clienti dei clienti, così come devo conoscere i suoi fornitori e talvolta i fornitori dei fornitori. Dunque non devo prendere in considerazione solo l’azienda in sé, ma devo osservare un sistema più allargato, che in gergo tecnico è chiamato la supply chain.

E in tutto questo, secondo lei, né le piccole imprese né la scuola riescono a incidere?

Bisogna ragionare in un’ottica sistemica. Non si può fare una riforma scolastica mettendo attorno al tavolo dei riformatori solo la scuola e le imprese senza avere un criterio di scelta per la loro funzione di rappresentatività. Le imprese devono rappresentare, in tutta la sua articolazione, il sistema economico del Paese. Un’impresa di venti dipendenti che cosa rappresenta e cosa può esprimere? Probabilmente solo le proprie contingenze. Poi c’è un’altra questione.

Una riforma non può essere affrontata solo dalle imprese e dalla scuola, poiché servirebbero anche i rappresentanti dei lavoratori, osservando che abbiamo un mercato del lavoro con una percentuale importante di precariato che poi genera molto spesso una sottoccupazione improduttiva. Allora non è sufficiente raccogliere solo i bisogni di nuove conoscenze e competenze necessarie al mondo delle imprese. Occorre anche far conoscere al potenziale dipendente, e a maggior ragione ai giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro, le politiche contrattuali che vengono offerte, con quali stipendi, con quali contratti e con quali prospettive di crescita professionale.

Sono informazioni fondamentali quando si discute di domanda e di offerta di lavoro, e stanno alla base delle politiche dell’employability. Purtroppo, in Italia, abbiamo anche una grande componente di sottooccupazione improduttiva che richiama anche una percentuale di sopra qualificazione del 25 percento degli occupati: il che significa, che il 25 per cento degli occupati ha un titolo di studio superiore a quello che servirebbe per svolgere il mestiere a cui sono dedicati.

Anche questo è un problema?

È certamente un problema perché incide sui salari bassi e sul precariato, e molti diplomati vengono assunti con contratti da operai, ed è una delle concause per cui l’istruzione tecnica e quella professionale sono viste come percorsi scolastici di serie B e C, e le professioni tecniche sono viste come mestieri di scarso interesse, con tutto quello che ne consegue sull’economia

E quindi mancano i tecnici…

Lo si scrive da tempo, ma con pochi approfondimenti su quelle che sono le diverse cause. Mancano i tecnici, ma c’è anche da chiedersi se le offerte di lavoro sono interessanti per nostri giovani, per garantire loro prospettive e sicurezze future o sono offerte di lavoro che si reggono sul precariato. Per ogni iniziativa di formazione bisognerebbe rendere trasparente la percentuale di assunzioni a tempo indeterminato alla fine del percorso, a partire dall’istruzione terziaria degli ITS proprio per evitare che questa precarizzazione rimanga la caratteristica del nostro mercato del lavoro. Oggi, infatti, sembrerebbe che la percentuale di contratti a tempo indeterminato, alla fine degli ITS, sia attorno al 30-35 per cento. Se così fosse sarebbe una percentuale bassissima e ciò richiederebbe una urgente misura correttiva.

La penuria di tecnici investe le aziende così come i salari insufficienti mettono in crisi il sistema sociale nel suo complesso.

L’economia ha bisogno dei tecnici, per crescere. La crescita economica poggia su due pilastri: la capacità di innovare e rendere più performanti i fattori produttivi. Per fare questo abbiamo bisogno di tanti tecnici dotati delle giuste competenze, quelli che mancano alla nostra economia. Ma non solo l’economia, anche il welfare ha bisogno che si assumano tanti e buoni tecnici per non mettere in crisi il sistema sociale a partire dal sistema previdenziale.

Il welfare ha bisogno di un mercato del lavoro con salari buoni per sostenere e garantire il sistema assistenziale e pensionistico. Quest’ultimo è a ripartizione, significa che le pensioni sono pagate dai lavoratori di oggi e non, come dovrebbe essere, usando i contributi precedentemente versati dai lavoratori prima di andare in pensione. Se le pensioni attuali sono pagate da chi lavora oggi, e ci sono pochi lavoratori, perché mancano i tecnici, e questi hanno salari bassi, è evidente che anche le casse degli enti previdenziali ne soffrono e bisogna gravare sulla fiscalità generale che anch’essa non gode certo di buona salute. Si può fare un piccolo esempio.

Mediamente in una parte del settore manifatturiero si hanno all’incirca 100.000 pensionamenti all’anno, con retribuzioni lorde di 40.000 euro l’anno, che si traducono in una mancanza complessiva di versamenti contributivi all’INPS di circa 1,3 miliardi di euro all’anno, che dovrebbero, in teoria, essere compensanti dai contributi versati con le nuove assunzioni. Se però ipotizziamo, cosa abbastanza realistica, che i 100 mila pensionati siano sostituiti con altrettanti giovani che hanno una retribuzione lorda annua di 20.000 euro, in quel caso i contributi che entrerebbero nelle casse dell’ente previdenziale sarebbero la metà con un peggioramento dei bilanci. Allora, non si può dire che siamo in presenza di sostituzione 100 contro 100 e che dunque tutti i conti tornano. Ai fini dei contributi previdenziali e dei bilanci degli enti che vi provvedono, uno non è uguale a uno e il salario del lavoratore è una variabile importantissima.

Tutto questo vale anche in regime di sistema pensionistico contributivo?

Il regime pensionistico, retributivo, contributivo, o misto, definisce solo le condizioni e gli importi delle pensioni. Si direbbe in gergo amministrativo le condizioni di competenza. Poi, per pagare le competenze dovute, stabilite dai vari regimi, occorrono i soldi e in tal caso non si ha più la gestione per competenza, ossia l’uso dei contributi versati e accantonati per pagare le pensioni, ma per l’anomalia del nostro sistema a ripartizione si ha una gestione per cassa: ossia si pagano le pensioni definite e calcolate dai vari regimi, non utilizzando i versamenti fatti allo scopo, ma utilizzando i versamenti dei lavoratori odierni che in una gestione razionale dovrebbero invece essere da accantonare per il pagamento delle loro pensioni future.

Paradossalmente se non ci fossero lavoratori odierni o fossero in grande calo, non ci sarebbero i soldi per pagare le pensioni agli attuali pensionati e, in linea teorica, si dovrebbe ricorrere alla fiscalità generale. Ecco perché i tecnici mancanti, intesi come lavoratori, non mettono in crisi solo il sistema economico perché dovrebbero fornire competenze e prestazioni alle aziende, ma incidono anche sul sistema previdenziale. E con questa situazione le prospettive pensionistiche per i nostri giovani, tra l’altro in condizioni di mercato del lavoro ad alta percentuale di precariato e bassi salari, sono molto preoccupanti.

I datori di lavoro rispondono puntualmente che la scarsa produttività del lavoro non consente aumenti sostanziali di salario per i nostri lavoratori dipendenti.

Certo. E c’è pure il paradosso che i salari sono bassi ma abbiamo il costo del lavoro per unità di prodotto elevato e che è molto aumentato negli ultimi 20 anni contrariamente a quello dei paesi con cui ci confrontiamo, dove invece è diminuito.

E secondo lei anche la scuola ha delle responsabilità sull’inadeguata produttività del lavoro?

È evidente che c’è una dimensione improduttiva del lavoro che dipende da molteplici cause, tra cui incide sicuramente e in modo significativo anche l’inadeguatezza della nostra istruzione tecnica e professionale. Una parte di questa responsabilità è anche delle aziende poiché, mancando le competenze, non hanno investito in conoscenza. È un po’ il cane che si morde la coda: senza fare i giusti investimenti non si va da nessuna parte, e la conoscenza è un investimento strategico perché è intimamente legata alla produzione di prestazioni.

Torniamo dunque alla scuola. Come può il sistema scolastico incidere positivamente su queste criticità?

Quando si fanno le riforme scolastiche non bisogna partire dalla scuola ma bisogna guardarsi attorno e bene. Bisogna partire dall’economia e dal mercato del lavoro ed è per questo che una riforma del genere, che interessa l’economia industriale che è l’architrave delle economie del mondo, non può arrivare dal ministero dell’Istruzione, pur con tutta la buona volontà, ma se ne dovrebbe occupare un ministero appositamente dedicato. Il Mim non ha le competenze e l’organizzazione per gestire la conoscenza dell’economia industriale del Paese, che essendo la seconda manifattura in Europa, ha una rilevanza vitale ed è sottoposta a cambiamenti repentini e assai complessi. È un argomento bipartisan di cui dovrebbe occuparsi tutta la politica.

Negli altri Paesi come ci si regola?

Innanzitutto, l’istruzione tecnica e l’istruzione terziaria sono già ben strutturate e presidiate, con buone performance, dai ministeri che se ne occupano. È evidente, da noi, che tra il fare la riforma del liceo e quella dell’istruzione tecnica c’è un abisso siderale. Per fare la riforma dei licei è prevalente attivare il processo di riadeguamento dei saperi. La riforma dell’istruzione tecnica è cosa assai complessa perché impatta invece con effetti diretti sull’economia, sul mercato del lavoro, sul welfare.

E la nostra economia è fortemente influenzata dall’economia globale, che è tra l’altro è stata investita attualmente dalle note misure protezionistiche di cui non siamo in grado di immaginare le conseguenze. Ma c’è un altro paradosso. La riforma dell’istruzione tecnica dovrebbe poggiare sul piano economico e industriale del Paese, che invece non abbiamo. Non avevamo una politica industriale e ancor oggi, in condizioni ancora più complesse per gli scenari economici mondiali, non abbiamo un piano industriale nonostante gli allarmi sollevati dal rapporto Draghi sul crollo di competitività dell’Europa rispetto gli USA e la Cina.

Il ministero delle imprese aveva, lo scorso anno, iniziato a fare un piano industriale del Paese, pubblicando un Libro Verde che era prodromico ai successivi Stati generali e al definitivo Libro Bianco che sarebbe dovuto uscire lo scorso febbraio. Tutto però è ancora in alto mare, certamente per le difficoltà che sono nel frattempo sopravvenute, ma ciò significa che ci si sta muovendo, ancora, senza nessuna bussola.

Che cosa prevedeva il Libro Verde?

Nel Libro Verde c’era scritto che l’Italia doveva avere un piano industriale poiché senza di esso avrebbe avuto un ruolo secondario nell’economia europea e sarebbe stata destinata ad un declino. Certamente con delle indicazioni di prospettive non positive ma preoccupanti. E allora come si può fare una riforma dell’istruzione tecnica del Paese che è, ancora, la seconda manifattura in Europa, se non si ha un piano industriale indicante dove si vuole e si può andare?

Diventa impossibile orientare la politica di questo pezzo importante dell’ordinamento scolastico, per cui gli unici interventi che si possono fare sono per lo più la sommatoria di azioni di manutenzione dell’esistente, in maniera frammentata e quindi mancanti di una visione sistemica complessiva che dovrebbe essere la condizione necessaria per riformare organicamente tutto il settore.

Poi, in queste situazioni di grande indeterminatezza sugli scenari economici dovremmo scegliere tra due politiche dell’education concettualmente diverse. Da da una parte c’è l’education a sostegno dell’economia, dall’altra parte c’è l’education a sostegno dell’employability. Non sono sottigliezze. Quando ci si trova in un periodo di crescita economica si propende per la prima, si fanno, cioè, delle politiche definite pull a ulteriore sostegno dell’economia.

Quando c’è indeterminatezza economica bisogna invece ricorrere alla seconda, con politiche di spinta denominate push: la priorità dev’essere quella di formare il meglio possibile i nostri giovani, dare loro la massima occupabilità e la massima potenzialità per essere protagonisti, perché nel primo caso è l’economia che tira con una domanda di lavoro alta, mentre nel secondo caso occorre rafforzare l’offerta e quindi spingere sulla employability, e la sua potenzialità: ovvero fornire ai giovani tutti gli elementi conoscitivi affinché possano giocare bene il loro protagonismo e investire adeguatamente nel loro futuro.

Secondo lei nella situazione contingente occorre dunque puntare sull’occupabilità?

Certo. Nella situazione attuale dobbiamo dosare di più gli interventi sull’employability, perché dobbiamo essere proattivi e guardare oltre gli orizzonti attuali. E allora al tavolo della riforma ci devono essere tutti i soggetti adeguati. Non ci si può dimenticare dell’industria della conoscenza perché quest’ultima sa come gira il mondo, conosce i bisogni delle imprese, sa come si costruiscono le offerte dei saperi nuovi. Ma al tavolo serve anche chi si occupa di politiche del lavoro, gente che sappia tutto sulla employability che cambia nel tempo: tra cinque, dieci anni molte professioni non ci saranno più e chi si occupa di politiche scolastiche lo deve sapere con largo anticipo.

E inoltre serve anche la rappresentanza del mondo dei giovani, perché dobbiamo sapere quelle che sono le loro aspettative: basta precariato e servono salari adeguati a costruire un loro futuro sostenibile anche per garantire il welfare poiché, come detto prima, c’è da preoccuparsi. Per ricostruire la riforma dell’istruzione tecnica occorrerebbe partire dagli Stati generali perché l’argomento da trattare non è solo per gli addetti ai lavori ma investe il Paese intero. Tutte le forze in gioco devono essere consapevoli dell’importanza di questo argomento e partecipare agli Stati generali portando il proprio contributo.

Lei è certamente consapevole che tutto quello che ha detto in questa intervista rappresenta un grande tabù per la classe docente…

Noi dobbiamo decidere se vogliamo affrontare con responsabilità e con decisione i problemi del Paese che sono tanti e complessi, oppure se vogliamo discutere dei tabù. Non c’è più tempo da attendere, lo ha detto Mattarella con Draghi all’ultimo Cotec in Portogallo. Forse non abbiamo ancora capito la complessità e la gravità della situazione. Se l’istruzione tecnica, come sostengo da tempo, è una leva strategica per fare crescita economica e occupazionale sostenibile e anche per modulare e valorizzare l’emigrazione economica, allora bisogna metterci mano con una rivoluzione copernicana per costruire un sistema di istruzione tecnica di eccellenza e bisogna farlo in fretta. Poi è palese che tutti i processi di cambiamento hanno le loro resistenze e opposizioni che possono essere legittime laddove propongono delle concrete offerte di proposte alternative. Ho da dire ancora altre cose.

Dica pure. Il mondo della scuola intanto è convinto che l’istruzione abbia il compito di formare l’uomo e non il lavoratore. Già molti insegnanti vedono male il PCTO…

La prima regola aurea, di validità intuitiva, che dovrebbe ispirare le diverse forme di confronto e di discussione pubblica è quella che già i pensatori medioevali chiamavano explicatio terminorum, ossia la definizione dei concetti impiegati nella discussione, nei loro significati e nei loro contesti di legittimo uso. Cosa che nel mondo della scuola non c’è, perché il linguaggio approssimato della politica spesso prevale sul linguaggio rigoroso che dovrebbe utilizzare la scuola, ma che di fatto non conosce.

In merito al PCTO, si può dire semmai che è fatto bene oppure no, ma resta un elemento fondamentale dell’architettura scolastica. Bisogna ricordarci che l’istruzione non è solo un processo di erogazione di contenuti: gli insegnanti pensano generalmente che il mestiere del docente sia quello di erogare i contenuti che spesso non sono dosati nelle giuste percentuali e combinazioni. La scuola deve invece guidare il processo di apprendimento dei discenti, che è fatto di tante cose: non si apprende solo perché c’è un docente alla lavagna, il learning è fatto anche di altri elementi, tra cui c’è anche il PCTO e se quest’ultimo è fatto bene o no dipende innanzitutto da chi lo progetta e poi lo realizza.

I docenti dovrebbero essere anche dei provetti progettisti di formazione, di learning e di apprendimento e il PCTO dovrebbe essere un pezzo importante dei percorsi formativi. La funzione d’uso del PCTO non è quella di fare accogliere gli studenti in un’azienda senza sapere che cosa debbano apprendere: questo compito appartiene alla progettazione formativa che è di competenza della scuola. La stessa cosa vale anche per l’orientamento, che è un processo fondamentale che deve accompagnare l’allievo nella conoscenza di sé stesso e delle sue aspettative, posizionandosi correttamente nelle realtà in cui si troverà protagonista: è un processo importantissimo che richiede adeguate conoscenze e competenze che certamente non si acquisiscono con un corso di 30 ore. Per sapere cos’è l’orientamento occorrerebbe leggere i due volumi scritti dalla grande esperta in materia Paola Parente ed editi da Hoepli.

Intanto, io insisto, i docenti sostengono che le scuole non debbano formare lavoratori…

Quando i docenti affermano che la scuola non deve formare i discenti per le aziende, hanno un fondo di ragione che va chiarito. La scuola, infatti, non forma per le aziende, ma deve creare la conoscenza articolata in tutte le sue dimensioni per il sistema complessivo economico e sociale del Paese. Faccio degli esempi. Abbiamo bisogno del sistema sanitario, che a sua volta ha bisogno delle professioni sanitarie, che a loro volta hanno bisogno delle conoscenze e competenze per produrre le prestazioni richieste dal sistema sanitario: e allora che facciamo? Non formiamo gli infermieri e le altre professioni sanitarie? Il Paese ha bisogno dell’economia industriale e dei servizi ad essa collegati, e allora occorre creare la cultura necessaria per occuparsi di queste cose, che è sempre fatta da sapere teorico, sapere pratico e sapere comportamentale.

E questi saperi, distribuiti nelle varie discipline o contesti di apprendimento, si iniziano ad acquisire a scuola. Poi questi tre saperi sono i tre mattoni principali su cui si costruiscono le competenze successive che potrebbero essere oggetto di intervento della scuola, se si pensa per esempio all’istruzione tecnica terziaria, che sempre scuola è e che ha il compito di formare le competenze principali richieste da alcune aree di professioni. Poi le competenze si devono trasformare in prestazioni, non solo professionali ma anche di altra natura, ma dobbiamo sempre partire da una base che è quella della conoscenza e questa appartiene alla scuola, che poi nel processo di lifelong learning, dovrebbe passare il testimone all’industria della conoscenza. Cosa che non avviene perché le due organizzazioni non dialogano tra loro. Il problema da superare, allora, è di non pensare che la scuola sia solo una sommatoria di erogazione di discipline da ‘rovesciare’ sui discenti. È ben altra cosa.

Resta il fatto che la cultura umanistica è fondamentale anche per gli studenti degli istituti tecnici e professionali. Come si dovrebbe affrontare questo tema nella riforma dell’istruzione tecnica e professionale?

La domanda è pertinente e molto attuale perché è recentemente nato un dibattito sulla revisione dell’insegnamento della lingua italiana negli istituti professionali. La risposta richiede ulteriori approfondimenti che mi riservo di affrontare con voi in un’altra occasione. Per ora mi limito a dire che le professioni tecniche, quelle che originano dall’istruzione tecnica e professionale, comprendendo anche gli istituti professionali, sono quelle che hanno la maggior produzione linguistica e documentale, dai documenti tecnici, commerciali, di marketing, ai cataloghi. I tecnici, molti dei quali appartengono alla classe dirigente del Paese, scrivono molto più di chi va al liceo. Allora non bisogna depotenziare l’italiano ma il contrario. E le materie umanistiche, contrariamente al percepito comune, non sono materie di serie B. Ma anche qui serve una rivoluzione copernicana.