Mancano i docenti per primaria, A012, A027, A040 e altre cdc: le scuole li ricercano da MAD. Avvisi aperti Di

Anche quest’anno le scuole iniziano a cercare docenti tramite interpelli. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali.

I più recenti raccolti dalla nostra redazione:

EEEE, sostegno primaria

Istituto Comprensivo di Mornago (VA): 1 cattedra 24 h fino al 09/12/2023. Domande entro le ore 17.00 di sabato 16

settembre. Avviso

EEHN, primaria Montessori

I.C. “S.G. Bosco – Benedetto XIII – Poggiorsini” Gravina in Puglia (BA): 10 ore al 30/06. Domande entro ore 12 del 18 settembre. Avviso

A012, Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

ITIS Artom di Asti, richiesta avvio interpello per 4 cattedre(una al 31/08, una al 30/06, una 8 ore al 30/06, una 5 ore al 30/06) Avviso

A027, Matematica e Fisica

18 ore fino al 31/08/2024, sede di servizio Amoretti di Sanremo Via Dante Alighieri, 216 Sanremo; 18 ore al 30/06/2024, sede di servizio Amoretti di Imperia Piazzetta De Negri, 2 – Imperia. Domande entro le ore 12:00 di martedì 19 settembre. Avviso

Liceo Scienze Umane/Linguistico sezione associata dell’IIS “F. De Sarlo – G. De Lorenzo” di Lagonegro (PZ): 18 ore settimanali al 31 agosto. Domande entro ore 12 del 15 settembre. Avviso

Liceo scientifico D. Alighieri di Matera: supplenza fino al 7 ottobre. Domande entro ore 12 del 18 settembre. Avviso

A033, Scienze e Tecnologie Aeronautiche

ITCA Ragusa: supplenza al 31 agosto. Domande entro ore 13:00 del 27/09/2023 . Avviso

A040, Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

18 ore settimanali così composte 10 ore presso Itis Giulio Riva di Saronno (VA) e 8 ore presso I.I.S. Ludovico Geymonat di Tradate con decorrenza immediata fino al 31/08/2024. Domande entro le ore 10.00 del 15 settembre. Avviso

A041, Scienze e tecnologie informatiche

Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Giacomo Fauser” di Novara: (tre) supplenze annuali (n. 2 cattedre al 31/08/2024 e n. 1

cattedra al 30/06/2024). Domande entro le ore 14:00 del 21 settembre. Avviso

IIS “Città delle Vittoria” di Vittorio Veneto (TV): 1 cattedra di 18 ore settimanali fino al 30/06/2024; 1 cattedra di 18 ore settimanali fino al 30/06/2024 composta da due spezzoni orari: uno di 11 ore al corso diurno e uno di 7 ore al corso serale.

Disponibilità entro le ore 18.00 del 20 settembre. Avviso

I.I.S. “Vespucci- Colombo” di Livorno: fino al 30/06. Domande entro le 12:00 del 19 settembre. Avviso

A053, Storia della musica

Liceo Musicale di Gesualdo (AV): 8 ore settimanali a decorrere dal 18/09/2023 e fino al 29/02/2024. Domande entro le ore 08:00 del 18 settembre. Avviso

Per più classi di concorso

A027 (una al 22.12.2023 – una al 31.01.2024), A041 – Scienze e tecnologie informatiche (al 31.08.2024) A042- Scienze e tecnologie meccaniche (al 31.08.2024), Istituto I.S. Strozzi di Gonzaga (MN). Avviso

ITIS Artom di Asti, richiesta avvio interpello per A026 (1 cattedra al 31/08), A040 (3 cattedre al 31/08, 9 ore al 30/06, 6 ore al 30/06), A041 (2 cattedre al 31/08, 8 ore al 30/06), A042 (2 cattedre al 31/08, 1 cattedre al 30/06, 12 ore al 30/06). Avvisi

A040 e A042 al 30/06 presso l’IIS Lombardi di Vercelli. Scadenza domande ore 12 del 20 settembre. Avviso

MAD e divieti

Dalla circolare sulle supplenze del 19 luglio 2023

Nel caso in cui non sia possibile assegnare la supplenza nemmeno dalle graduatorie di istituto di altre scuole della provincia, si ricorre alle domande di messa a disposizione (MAD).

Tali domande possono essere presentate dai candidati non inseriti in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia.

Gli Avvisi

Qualora non siano reperibili docenti neanche da MAD idonee, è possibile pubblicare INTERPELLO nazionale.

Differenze MAD e avvisi

Come abbiamo scritto, relativamente agli avvisi, nella circolare non c’è alcun divieto di partecipazione per i docenti inclusi nelle varie graduatorie (l’unico divieto riguarda i docenti già destinatari di proposta di nomina a tempo determinato).

Pertanto, mentre possono presentare domanda MAD i soli docenti non inclusi in nessuna graduatoria né nella stessa né in altra provincia, agli Avvisi possono partecipare tutti gli aspiranti, che non abbiano ricevuto una proposta di nomina, indipendentemente dal fatto di essere o meno inclusi in una qualsiasi graduatoria.