Mancano 800 insegnanti a Como e provincia

A Como e province ci sono 381 cattedre vuote in tutta la provincia.

Per il sostegno sono dsiponibili 431 posti. I dati sono forniti da laprovinciadicomo.it

Alle elementari si contano 77 posti liberi, 178 alle medie e 126 alle superiori. Seguendo lo stesso ordine, per il sostegno si contano rispettivamente 184, 185 e 62 cattedre vuote.

Al momento in Lombardia sono quasi 15mila i posti di insegnanti, di cui 5608 di sostegno, cui se ne aggiungeranno con buona probabilità altri settemila, sempre di sostegno, per garantire la copertura per gli alunni diversamente abili presenti nelle scuole. Infine, più di 5500 docenti se ne andranno in pensione.