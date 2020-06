Maltrattamenti ai bambini: due maestre accusate

Due maestre di una scuola dell’infanzia del Molise sono state accusate di maltrattamenti aggravati.

A dicembre 2019 sono cominciate le indagini in seguito alle dichiarazioni di alcune mamme.

I bambini, riferiscono i Carabinieri, sarebbero stati costretti a stare in castigo con il viso rivolto al muro o all’armadio per diverso tempo, sarebbero stati presi a schiaffi o tirati loro i capelli o starebbero stati colpiti con oggetti trovati a portata di mano.

Sarebbero state usate minacce di percosse, divieti di proferire parola, insulti: questo il quadro delle condotte acclarate che hanno minato l’integrità psicofisica dei bambini, al punto che qualcuno di loro in casa si metteva in castigo da solo; nei casi più gravi, qualche bambino non avrebbe voluto più frequentare la scuola e i genitori sarebbero stati costretti a trasferirli in altra sede.