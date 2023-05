Maltempo, scuole chiuse sabato 20 maggio: stop a Catanzaro, Cesena, Ravenna e in altri comuni. L’elenco [IN AGGIORNAMENTO] Di

Non si accenna a placare l’ondata di maltempo che imperversa sull’Italia. Rischio di nubifragi in diverse regioni, dal Piemonte alla Sicilia. Alcuni sindaci stanno decidendo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani sabato 20 maggio 2023.

Emilia-Romagna

Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Cesena, Faenza, Imola, Ravenna, Riolo Terme, Solarolo

Calabria

Catanzaro

