Maltempo, scuole chiuse oggi 5 novembre in Campania e Sicilia

Continua ad imperversare il maltempo sull’Italia ed anche oggi sindaci e prefetti hanno deciso la chiusura delle scuole dove la protezione civile ha diramato l’allerta meteo.

L’allerta meteo riguarderà soprattutto il Piemonte e la Valle d’Aosta (e, in maniera minore, Liguria centro-occidentale, Lombardia occidentale, Veneto e Lazio meridionale). Resteranno chiuse anche alcune scuole in Sicilia, dopo i nubifragi dei giorni scorsi per verificare la sicurezza degli edifici e delle strade.

Ecco l’elenco dei comuni che chiuderanno le scuole chiuse oggi 5 novembre:

Scuole chiuse in Sicilia il 5 novembre 2018

Sciacca (Agrigento)

Ribera (Agrigento)

Menfi (Agrigento)

Scuole chiuse a Napoli il 5 novembre 2018