Maltempo, scuole chiuse a Salerno domani 9 dicembre Di

A Salerno scuole chiuse domani 9 dicembre a causa del maltempo delle ultime ore. Per la protezione civile è allerta rossa.

Domani, mercoledì 9 dicembre, scuole chiuse a Salerno. La Protezione civile della Regione Campania ha emesso infatti un’allerta meteo rossa per la provincia di Salerno.

“Il grave peggioramento delle condizioni meteo e l’allerta diramata dalla Protezione civile della Regione Campania impongono al Comune di Salerno, con rammarico, la decisione di chiudere le scuole nella giornata di domani mercoledì 9 dicembre“, si legge in un post del sindaco Vincenzo Napoli, che ha svolto una serie di incontri di verifica in Prefettura e con il Centro operativo comunale.

“Per monitorare la situazione è stata disposta per le prossime ore un’attività di monitoraggio dinamico del territorio comunale a cura della Polizia municipale e della Protezione civile del Comune di Salerno al fine di verificare, in seguito all’evoluzione meteo, la possibilità di rientro in classe“.