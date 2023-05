Maltempo Emilia Romagna, scuole chiuse a Ravenna, Faenza, Cervia, Cesena e Riolo Terme Di

Prosegue l’allerta meteo in Emilia Romagna. Anche per domani, venerdì 19 maggio, massima attenzione. In alcuni comuni, a scopo precauzionale, stop alle lezioni in presenza.

Scuole chiuse a Forlì, Imola, Ravenna, Faenza, Cervia, Cesena e Riolo Terme. Aperte, invece, come già scritto, a Bologna. Scuole aperte anche a Rimini, Riccione e, nelle Marche, anche a Pesaro, Urbino, Fano e Senigallia.