Maltempo: il 21 ottobre scuole chiuse a Bologna e Catanzaro, verifiche in corso in altri comuni

Una forte ondata di maltempo ha colpito Bologna e altre zone dell’Emilia Romagna tra sabato 19 e domenica 20 ottobre. Le scuole restano chiuse il 21 ottobre nel capoluogo, a Budrio e altri centri. Altri Comuni stanno valutando in queste ore la situazione. Scuole chiuse anche a Catanzaro.

Bologna

L’avviso del Comune: “Scuole chiuse lunedì 21. Online un modulo per chiedere supporto e aiuto in caso di allagamenti. L’elenco delle strade chiuse. Si raccomanda di evitare gli spostamenti se non strettamente necessari”.

Per consentire le necessarie verifiche di tutte le sedi scolastiche e garantirne la sicurezza, lunedì 21 ottobre sarà sospesa l’attività educativa e didattica in tutti i nidi d’infanzia e in tutte le scuole di ogni ordine e grado di Bologna. Tutte le informazioni sul sito del Comune

Budrio

L’avviso del Comune: “In considerazione dell’allerta meteo rossa, dell’esondazione del torrente Idice e a causa di tali condizioni meteorologiche si dispone per il giorno lunedì 21/10 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, nidi compresi. È infatti indispensabile valutare la situazione degli edifici scolastici e della viabilità comunale presenti sul territorio”.

Loiano

Con ordinanza sindacale n. 20, in data odierna, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dell’asilo nido per la giornata di domani. L’avviso del Comune

Pianoro

Sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Ordinanza

San Lazzaro di Savena

Sono in corso sopralluoghi nelle scuole del territorio. Appena si avrà il quadro della situazione sarà comunicata la decisione per la giornata di domani. L’avviso del Comune

Modena

Sono in corso le verifiche tecniche sugli edifici scolastici di Modena per garantire l’apertura delle scuole lunedì 21 ottobre. L’avviso del Comune

Calabria

Catanzaro

L’Amministrazione Comunale di Catanzaro – si legge in un post del Comune – conferma la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli impianti sportivi per lunedì 21 ottobre 2024, come già previsto dall’ordinanza emessa venerdì pomeriggio dal sindaco Nicola Fiorita. Pertanto, non sarà revocato alcun provvedimento, nonostante l’allerta gialla diramata oggi dalla Protezione Civile per la giornata di domani.

L’ordinanza, disposta dal sindaco il 18 ottobre, prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, gli asili nido, le ludoteche e gli impianti sportivi, sia pubblici che privati. La sospensione delle attività scolastiche, extrascolastiche, agonistiche e non agonistiche è in vigore da sabato 19 ottobre a lunedì 21 ottobre compreso.

Sellia Marina

Come da ordinanza divulgata ieri – scrive il Comune – domani (21 ottobre 2024) tutti i plessi scolastici presenti sul territorio comunale rimarranno chiusi. Sarà così possibile constatare eventuali danni dopo il passaggio dell’ondata di maltempo.

Articolo in aggiornamento

N.B: considerato l’evolversi della situazione, fare riferimento al Comune di proprio interesse per qualsiasi informazione.