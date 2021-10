Maltempo, domenica allerta rossa in Calabria e gialla in altre cinque regioni. Attenzione per il ritorno a scuola lunedì Di

In cinque Regioni d’Italia – Campania, Lazio, Molise, Umbria e Sicilia – è stata emessa un’allerta gialla per il maltempo, mentre per la Calabria è scattata l’allerta rossa.

“Dalla prossima notte – spiega il Dipartimento della Protezione civile – un’area depressionaria a ridosso della Sicilia determinerà una marcata fase di maltempo sull’Isola e sulla Calabria, con precipitazioni intense e persistenti, specie sui settori ionici, e un generale rinforzo della ventilazione dai quadranti orientali su tutto il Meridione e in particolare sulle aree ioniche calabresi”.