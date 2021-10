Maltempo domani 25 ottobre: allerta rossa in Calabria e Sicilia. Chiudono le scuole in molti comuni. Gli ultimi aggiornamenti Di

Allerta rossa per maltempo in Calabria e Sicilia: in base ai dati del bollettino della Protezione civile del 24 ottobre, si prevedono condizioni meteo avverse per la giornata del 25 ottobre in queste regioni.

Infatti, secondo gli ultimi dati, lunedì 25 si entrerà nel vivo della fase di maltempo dato che il vortice ciclonico.

Attenzione particolare sulla Calabria e sui settori centro-orientali della Sicilia, dove non si escludono nubifragi e alluvioni lampo che potrebbero essere causate dalla persistenza delle precipitazioni.

Secondo gli ultimi aggiornamenti le province maggiormente colpite potrebbero essere: Catania, Messina, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro.

Si attende anche oltre 4/500 l/mq di pioggia in pochissimo tempo, l’equivalente cioè delle precipitazioni attese in oltre 4 mesi.

AGGIORNAMENTO ORE 17.30

Allerta rossa in provincia di Siracusa e scuole chiuse domani dopo la diramazione dell’allerta meteo della protezione civile che ha già lanciato l’allarme rosso su quasi tutto il territorio calabrese e su quello orientale siciliano per oggi e quello arancione per domani sul versante sud orientale.

“Alla luce dei preoccupanti bollettini della Protezione Civile sulle condizioni metereologiche delle prossime ore nell’aria orientale della Sicilia disporrò la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale“. Con un post su Facebook, il sindaco di Catania Pogliese ha annunciato la chiusura delle scuole per la giornata di domani 25 ottobre.

Dunque scuole chiuse nel catanese ma non solo. Anche sulla costa ionica del messinese i sindaci hanno già disposto la chiusura delle scuole.

Risulta evidente che in tale scenario la possibilità di chiusura scuola per domani, 25 ottobre, potrebbe essere concreta. Attenzione, dunque, agli avvisi dei siti dei comuni, che potrebbero decidere per una chiusura, viste le situazioni meteo avverse.