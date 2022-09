Maltempo, alcune scuole chiuse anche il 27 settembre. Ecco dove. Elenco in aggiornamento Di

Dopo lo stop alle lezioni di oggi, 26 settembre, a causa del maltempo in diversi territori del Sud Italia, per domani, 27 settembre, previste altre chiusure.

Infatti, scatta l’allerta meteo gialla per maltempo e temporali martedì 27 settembre. A essere colpite le regioni del Centro e del Sud Italia, dove l’area di bassa pressione non sembra intenzionata ad allontanarsi: piogge intense insisteranno anche nelle prossime ore portando criticità idrogeologiche e idrauliche in diverse zone del meridione.

Secondo le previsioni degli esperti la giornata del 27 settembre sarà dunque caratterizzato da una perturbazione che interesserà il Nordest e sarà proveniente dall’Atlantico, mentre al Sud e sulle regioni del Centro il maltempo continuerà a imperversare portando con sé piogge e temporali.

L’avviso di allerta meteo, pubblicato sul sito della Protezione Civile, prevede per domani maltempo su gran parte delle regioni meridionali con qualche nube anche sulle regioni del Centro.

Ci aspetta dunque un’altra giornata perturbata con piogge, anche a carattere di temporale. Le temperature saranno in leggero calo soprattutto al Nord, regioni tirreniche e Sardegna; in leggero rialzo sulle regioni del medio Adriatico, al Sud e in Sicilia.

Data la situazione incerta ed instabile, i comuni di Caserta, San Nicola la Strada e Mondragone hanno scelto di chiudere le scuole anche martedì 27 settembre al fine di consentire la verifica di eventuali criticità.

In Sicilia anche a Trapani si è deciso si chiudere le scuole domani, 27 settembre.