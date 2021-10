Maltempo 28 ottobre, scuole chiuse in Sicilia: elenco aggiornato comune per comune Di

Maltempo in Sicilia e Calabria, la situazione non accenna a migliorare. Un nuovo vortice depressionario in risalita dal Mar Libico tenderà infatti ad interessare nuovamente, dal pomeriggio di domani, i settori più meridionali dell’Italia.

Dal pomeriggio di domani, giovedì 28 ottobre, si prevedono piogge e temporali che interesseranno la Sicilia e si estenderanno successivamente, nella giornata di venerdì, alla Calabria. Al tempo perturbato sarà associato un consistente aumento della ventilazione.

Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile precisando che sulla base delle previsioni disponibili, d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’elenco aggiornato dei comuni in cui le scuole saranno chiuse

In Sicilia

In provincia di Messina

Messina (fino a venerdì 29)

In provincia di Catania

Catania*, Adrano (fino a venerdì 29).

In provincia di Siracusa

Siracusa, Noto, Floridia, Solarino, Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Sortino.

In provincia di Ragusa

In provincia di Enna

Notizia in aggiornamento

* Si tratta di sospensione dell’attività didattica, non di scuole chiuse: pertanto il personale tecnico amministrativo dovrà recarsi a scuola. Gli studenti e i docenti, invece, resteranno a casa.