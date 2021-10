Maltempo 26 ottobre, scuole chiuse in molti comuni di Sicilia e Calabria. Aggiornamenti in tempo reale Di

Martedì 26 ottobre, chiusura delle scuole per via dell’ondata di maltempo che sta interessando l’Italia centro-meridionale. Ecco gli ultimi aggiornamenti e dove si resterà a casa per via delle avverse condizioni meteo.

Situazione davvero complicata dal punto di vista meteo per il centro-sud Italia. Il Medicane, ovvero l’urgano mediterraneo, sta impattando con alluvioni su Calabria e Sicilia, ma è destinato a fare danni anche in altre regioni italiane. La perturbazione potrebbe proverà un’ondata persistente di maltempo, addirittura lunga una settimana. Le piogge battenti e i venti ad oltre 100 km/h colpiranno le regioni meridionali.

Per domani, martedì 26 ottobre, è prevista allerta rossa sul versante nord e orientale della Sicilia e su parte della Calabria. È inoltre prevista allerta arancione sulle restanti zone della Sicilia e su settori della Calabria. Allerta gialla prevista su Abruzzo, Basilicata, Molise, su gran parte del Lazio e settori della Calabria.

Ovvie ripercussioni anche sulla scuola visto che i sindaci delle varie località italiane interessate dall’urgano mediterraneo stanno emandando le ordinanze di chiusura delle scuole per martedì 26 ottobre.

BOLLETTINO

L’elenco aggiornato dei comuni in cui le scuole saranno chiuse

