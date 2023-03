Maestra sequestra cellulare con film erotico a bimba. Genitori denunciano per abuso, ma il GIP archivia: corretto comportamento dell’educatrice Di

Maestra sequestrò cellulare a bimba, gip archivia il caso. C’era un filmato erotico. L’insegnante denunciata dai genitori. Il GIP si è pronunciato a favore dell’insegnante. Il giudice del Tribunale di Latina ha firmato l’archiviazione per l’insegnante che era stata accusata di abuso d’ufficio e violenza privata per aver sequestrato il cellulare di una bambina di una scuola elementare nel Lazio, su cui era stato trovato un video a sfondo sessuale. Il giudice per l’udienza preliminare ha stabilito la correttezza dei comportamenti della maestra e ha disposto l’archiviazione rispetto alla denuncia presentata dai genitori. Nonostante la denuncia presentata dai genitori, il Pm ha deciso di archiviare la denuncia e ieri il Gip ha deciso sull’opposizione dei genitori, che hanno ritenuto il sequestro del cellulare inaccettabile.

La norma corrente sull’uso dei telefoni cellulari in classe è stata stabilita dalla circolare del MIM del 19 dicembre 2022. Questa circolare richiama la circolare n. 30 del 15 marzo 2007 che ha stabilito le “linee guida e le indicazioni sull’uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, l’imposizione di sanzioni disciplinari, il dovere di vigilanza e corresponsabilità dei genitori e degli insegnanti”.

Secondo la circolare del 19 dicembre 2022, il divieto di utilizzo del cellulare durante le lezioni è una norma di correttezza generale, codificata nello Statuto delle studentesse e degli studenti, indicato nel D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. L’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici può rappresentare una fonte di distrazione per gli studenti e per i compagni di classe, oltre ad essere una grave mancanza di rispetto nei confronti degli insegnanti. Pertanto, l’uso inappropriato di tali dispositivi costituisce un’infrazione disciplinare e può essere sanzionato con provvedimenti volti a prevenire e scoraggiare tale comportamento, oltre che a promuovere una consapevolezza del valore educativo dell’istituzione scolastica.