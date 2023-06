Maestra investita davanti alla scuola: ferita alla testa, in ospedale per i controlli Di

Un incidente stradale ha seminato panico presso una scuola primari a Palermo. L’incidente ha coinvolto una maestra.

Come segnala il Giornale di Sicilia, l’incidente è avvenuto intorno alle 8, quando studenti, insegnanti e il personale stavano facendo il loro ingresso nell’istituto per una delle ultime giornate di lezione dell’anno. Una Smart ha colpito la maestra mentre attraversava la via sulle strisce pedonali.

Nonostante l’incidente, sembra che la maestra non abbia subito gravi ferite. Secondo la dirigente scolastica, la maestra ha solo un bernoccolo in testa e si trova attualmente in ospedale per esami di controllo insieme a suo marito. La dirigente ha rassicurato che la maestra è stata in grado di alzarsi da sola dopo l’incidente, il che è una notizia confortante.

Dopo l’incidente, sono arrivati sul posto un’ambulanza e la polizia municipale. Quest’ultima avrà il compito di determinare l’esatta dinamica dell’incidente.