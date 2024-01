Maestra colpita al labbro con penna digitale da alunno con disabilità. Ricoverata in ospedale, tre giorni di prognosi Di

Attimi di paura in una scuola primaria in Campania dove una maestra è stata colpita da una penna digitale lanciata da un alunno con disabilità.

Come segnala Il Mattino, la docente è stata colpita al labbro da una penna utilizzata per la LIM. L’insegnante ha subito una lesione che l’ha costretta al ricovero ospedaliero con una prognosi di tre giorni.

Il disegno di legge contro la violenza sugli insegnanti

In Parlamento, intanto, si va verso l’approvazione del disegno di legge per chi aggredisce gli insegnanti. Il provvedimento non tutelerà solo gli insegnanti, ma si estenderà a tutto il personale scolastico, inclusi dirigenti scolastico e personale Ata. Oltre alle misure punitive, la legge prevede anche percorsi formativi di sensibilizzazione e la costituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. Tale organo avrà il compito di segnalare casi di violenza, proporre iniziative e redigere report annuali sul fenomeno. In aggiunta, la legge mira a istituire la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, da celebrarsi ogni anno il 15 dicembre.