Mad scuola 2022/2023: come scegliere la provincia di invio per la messa a disposizione. Voglioinsegnare.it

La messa a disposizione, ovvero la propria disponibilità a svolgere ruoli di supplenza che si invia alle scuole, è molto spesso chiamata brevemente mad online o mad scuola. Perché?

Mad online: come funziona

“Mad” è l’acronimo di “Messa a Disposizione” e viene quindi usato per abbreviare il termine, molto usato da aspiranti docenti ed operatori del mondo della scuola per indicare questo documento, dove è sempre bene specificare le classi di concorso per le quali ci si candida.

La mad è di solito inviata via web, ovvero in formato elettronico, word o PDF, via email. Da qui la dicitura “online”.

La mad online è quindi diventata in breve tempo sempre più diffusa, per via della facilità di invio rapido e automatizzato con piattaforme come Voglioinsegnare.it, che recentemente ha implementato la metodologia di invio con il servizio di compilazione dei mad form delle scuole per tuo conto.

Mad scuola: quale provincia scegliere per l’invio

Il maggior numero di cattedre vacanti, dove quindi si ha più probabilità di ottenere una supplenza, è situato a Nord. La disponibilità più ampia è in Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna.

Ecco alcune strategie per scegliere le province dove ci sono più possibilità di convocazione:

– scegliere province del Nord Italia, dove è da sempre più facile essere convocati rispetto al Sud;

– scegliere province di dimensioni medio-piccole, ad esempio Sondrio, Treviso, Rovigo, Mantova, Varese, Pordenone, Udine, meno considerate dalla maggioranza dei supplenti ma proprio per questo più carenti di insegnanti;

– cercare di evitare le province molto grandi come Roma, Milano, Torino: sono abbastanza sature di candidati ed è più difficile essere convocati, a meno che non si abbiano titoli molto specifici o richiesti (ad esempio laurea in matematica, fisica o specializzazione sul sostegno)

– scegliere province che includono comuni più difficilmente raggiungibili, ad esempio zone periferiche o di montagna/isole. In questo caso gli aspiranti in graduatoria potrebbero rifiutare l’incarico per via della lontananza da casa, favorendo le convocazioni da mad.

I vantaggi dell’invio della mad online

Inviare la mad online presenta una serie decisiva di vantaggi:

rapidità : l’invio della mad scuola consente di inviare in modo simultaneo a più istituti scolastici e ordini di scuola la messa a disposizione. Per ottimizzare ulteriormente l’invio, si può utilizzare il servizio di compilazione dei form delle scuole Mad Express;

: l’invio della mad scuola consente di inviare a più istituti scolastici e ordini di scuola la messa a disposizione. Per ottimizzare ulteriormente l’invio, si può utilizzare il servizio di compilazione dei form delle scuole Mad Express; controllo dati: se si invia la mad online, una volta inseriti i dati, prima di far partire l’invio riceverai una mail per controllare tutti i dati prima della spedizione della mad. In questo modo, si evita l’invio di una mad scorretta o incompleta.

Dati essenziali da inserire nella mad online

Oltre ai dati anagrafici ci sono alcuni dati fondamentali da inserire nella mad online. Eccoli:

titoli di studio, incluso il diploma : è la principale caratteristica valutata dagli istituti scolastici;

: è la principale caratteristica valutata dagli istituti scolastici; classi di concorso : sono i codici identificativi che permettono di capire quale materia è possibile insegnare;

: sono i codici identificativi che permettono di capire quale materia è possibile insegnare; esperienza lavorativa: aver effettuato periodi di insegnamento, lunghi o corti, viene visto molto positivamente da chi deve valutare il curriculum dell’aspirante insegnante.

