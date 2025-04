MAD e Interpelli: ecco come le scuole stanno cercando supplenti nel 2024/25 secondo l’analisi di Voglioinsegnare.it

Con l’inizio dell’anno scolastico 2024/25, molte scuole si sono trovate ancora una volta a dover coprire rapidamente le cattedre scoperte. L’analisi di Voglioinsegnare.it evidenzia come le istituzioni scolastiche, in assenza di candidati dalle graduatorie, abbiano continuato a fare affidamento su due strumenti principali: gli interpelli e le domande di Messa a Disposizione (MAD).

Interpelli e MAD: cosa succede nelle scuole?

Gli interpelli rappresentano avvisi pubblici con cui le scuole cercano candidati per incarichi di supplenza, spesso pubblicati sui propri siti o sui portali degli Uffici scolastici provinciali. Tuttavia, trovare questi avvisi non è semplice: la pubblicazione non è centralizzata, e ogni istituto può usare modalità diverse, costringendo i candidati a monitorare decine di pagine web ogni giorno.

Contemporaneamente, le MAD si confermano una risorsa fondamentale, soprattutto nelle province dove le graduatorie sono esaurite o dove le risposte agli interpelli sono scarse. È il caso di regioni come il Friuli Venezia Giulia, dove manca una pagina unica per la consultazione degli interpelli e gli aspiranti devono ancora oggi visitare singolarmente i siti delle scuole. In questo contesto, molte scuole accettano ancora le MAD, come dimostra questo esempio concreto da un istituto di Gorizia.

Come aumentare le possibilità di ottenere una supplenza

Se vuoi trovare un incarico come supplente anche in questo momento dell’anno, ci sono strategie efficaci che puoi seguire:

Segui con costanza la pubblicazione degli interpelli Controlla regolarmente i siti web delle scuole nella provincia che ti interessa.

Ogni istituto può utilizzare canali diversi: conoscere la struttura del sito e dove vengono pubblicati gli interpelli ti fa risparmiare tempo. Invia la MAD dove c’è più richiesta Molte scuole, in particolare in aree meno centrali, selezionano ancora supplenti tramite MAD.

Punta sulle regioni e province dove c’è maggiore carenza di personale, come dimostra l’attività di istituti in Friuli. Usa strumenti che semplificano la ricerca Per non perdere tempo controllando ogni singolo sito, puoi utilizzare servizi dedicati come Voglioinsegnare.it, che ti permettono di restare aggiornato sugli Interpelli della propria classe di concorso ed inviare la MAD in modo automatizzato alle varie scuole.

In un panorama scolastico ancora alla ricerca di supplenti, è fondamentale muoversi in modo organizzato e utilizzare tutti i canali disponibili. Con una strategia mirata, trovare un incarico è ancora possibile.

