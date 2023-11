MAD 2023: la soluzione veloce per insegnare Docenti.it

Siamo nel cuore dell’anno scolastico 2023, e come ben saprai, soprattutto al Nord Italia, il problema delle classi scoperte e degli istituti in cerca di docenti è diventato più critico che mai.

Gli insegnanti chiamati tramite graduatoria non sono risultati sufficienti a coprire tutti i posti vacanti delle scuole in queste regioni.

I Dirigenti Scolastici sono attivamente alla ricerca di docenti, anche se privi di abilitazione o appena laureati. Le regioni più colpite da questa carenza sono la Lombardia, il Veneto, la Toscana, l’Emilia-Romagna e il Piemonte.

In particolare, ci sono esigenze pressanti per supplenti di sostegno, insegnanti di matematica per la scuola secondaria inferiore e docenti di lingue, soprattutto di Inglese.

La soluzione più rapida ed efficace per colmare questa lacuna e trovare docenti che possano coprire questi posti vacanti è tramite la Domanda di Messa a Disposizione (MAD). La MAD è un’opportunità legale riconosciuta dal MIUR attraverso la quale gli aspiranti docenti possono candidarsi per incarichi di Supplenza.

Chiunque abbia i requisiti minimi per l’insegnamento, come una Laurea o un Diploma che dia accesso a una o più Classi di Concorso, può presentare la MAD.

Anche i docenti già iscritti alle graduatorie di I e II fascia possono farlo, attraverso gli avvisi.

Non è solo per gli insegnanti, ma anche per il personale ATA. I Dirigenti Scolastici valutano tutte le candidature, comprese quelle degli Assistenti Tecnici, Assistenti Amministrativi, Collaboratori Scolastici e altri ruoli.

La Domanda di Messa a Disposizione offre l’opportunità di farsi conoscere dai Dirigenti Scolastici di diverse province e regioni, rappresentando un’occasione unica per entrare nel mondo della scuola.

La MAD aumenta le possibilità di ottenere un impiego a scuola, poiché spesso le graduatorie non riescono a coprire completamente le necessità scolastiche. In caso di emergenza, i Dirigenti Scolastici attingono alle candidature spontanee ricevute tramite la MAD.

COME UTILIZZARE LA MAD PER TROVARE LAVORO VELOCEMENTE NEL 2023

NON LASCIARE CHE QUESTA OPPORTUNITÀ TI SFUGGA

d ocenti.it , si occupa di inviare le domande di Messa a Disposizione in modo efficiente e veloce. In soli pochi minuti, la tua candidatura potrà essere inviata a centinaia di scuole italiane.

Compila subito la tua domanda online.

Avrai l’opportunità di scegliere la tipologia di MAD (classica, sostegno, recuperi estivi, personale ATA) e inserire i tuoi dati di formazione, certificazioni, abilitazioni e contatti.

LA TUA CARRIERA COME INSEGNANTE È A UN PASSO DA TE

Entro 24 ore dalla conferma del pagamento (22,00 euro per provincia e/o grado scolastico, effettuato su un circuito protetto), il nostro staff ti contatterà per perfezionare la tua domanda di Messa a Disposizione e inoltrarla a tutte le scuole da te scelte.

Una volta che la tua MAD è stata inviata alle scuole (in tuo nome e in formato PDF), riceverai un’email contenente una lista dettagliata delle scuole a cui è stata inviata la tua candidatura.

Il nostro servizio è coperto dalla garanzia SODDISFATTI O RIMBORSATI. Se non dovessi essere soddisfatto del nostro servizio, ti rimborseremo integralmente la somma spesa.

Non perdere questa occasione! È il momento perfetto per trasformare la tua carriera. Inizia oggi!

Compila subito la tua domanda online.

Il nostro servizio clienti telefonico è sempre attivo e pronto a rispondere alle tue domande: [ 0240031013 ].

Sfrutta subito le tue competenze! Registrati e invia la tua Messa a Disposizione .

Compila subito la tua domanda online.

Docenti.it è anche su Instagram, dove puoi rimanere sempre aggiornato sulle nostre attività mettendo “Mi piace” alla nostra pagina.

RICEVI TUTTE LE INFORMAZIONI SUI NUOVI 60 CFU ABILITANTI

CONSULTA L’OFFERTA FORMATIVA 2023/2024