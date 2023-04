M5S: “In agenda Sud Valditara inserisca stop accorpamenti” Di

“Due giorni fa Valditara ha annunciato che in futuro, non si sa bene quando, lancerà una non meglio identificata “agenda Sud” contro l’abbandono scolastico. Bene, gli diamo una data ed un contenuto preciso da inserire in questa agenda.

Oggi è calendarizzata alla Camera la mozione M5S, a prima firma di Anna Laura Orrico, sul cosiddetto dimensionamento scolastico. Si tratta di quella norma contenuta in legge di bilancio che ha previsto un taglio di sedi e di organico che graverà in maniera particolare proprio sul Mezzogiorno. Come sottolineato da ultimo in un articolo apparso oggi sul sito repubblica.it, regioni come Campania, Sicilia, Calabria e Sardegna sono quelle più penalizzate dai tagli, ed anche quelle più fragili per ciò che riguarda il fenomeno degli abbandoni. Aiutiamo dunque Valditara a scrivere la prima pagina della sua agenda: dica e parlamentari di maggioranza di votare la nostra mozione e faccia fare al governo un passo indietro su accorpamenti e tagli a danno soprattutto del Sud. E se riesce destini risorse adeguate al potenziamento del tempo pieno, quello sì uno strumento utile e purtroppo poco presente nel Sud Italia“.

Così gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione alla Camera e al Senato.