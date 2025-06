L’unica soluzione, per garantire la continuità ai nostri studenti, è l’assunzione di tutti noi specializzati. Lettera a Meloni Di

Lettera a Giorgia Meloni. Inviata da Marianna Deiana – Caro Presidente. Chi scrive questa lettera è una docente precaria da più di 10 anni nella scuola pubblica italiana, mi chiamo Marianna Deiana, vivo in un piccolo paese della Sardegna, Settimo San Pietro, in provincia di Cagliari, sono una docente specializzata nelle attività del sostegno per gli alunni in situazione di disabilità e sono abilitata all’insegnamento della lingua inglese, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, poiché sono laureata in lingue straniere.

Sono anche una moglie e una madre super impegnata, come tutte noi mamme lavoratrici.

Il mio percorso nel mondo della scuola non è stato molto fortunato, ho sempre voluto fare l’insegnante, da quando ero piccola, la mia maestra delle vecchie scuole elementari è stata la mia ispirazione per intraprendere quello che io ritengo sia il lavoro più bello del mondo!!!

Purtroppo, come tanti altri miei colleghi, faccio parte di quelli che per chissà quale motivo, non riescono mai a sfruttare l’occasione giusta al momento giusto!

Dopo tanti anni che lavoravo sul sostegno, senza specializzazione, ho deciso due anni fa di studiare per il concorso per l’ammissione al TFA sostegno presso l’Università di Cagliari e con mille sacrifici, tra studio, famiglia, genitori malati, che nel frattempo hanno anche abbandonato questa terra, sono entrata nel corso TFA dell’Università di Cagliari!

Con molto entusiasmo, nonostante la fatica e le difficoltà, perché la mattina svolgevo il mio ruolo di docente a tempo pieno, madre, moglie e figlia, ho concluso a pieni voti il mio percorso e finalmente anche io sono una docente specializzata!

Non le nego che ero veramente convinta che grazie al decreto ministeriale che consente le assunzioni da GPS sostegno, avrei finalmente avuto il mio agognato ruolo, come è avvenuto per altri miei colleghi in passato, prima di me!

E invece no, l’anno 2023/2024 ha visto sfumare questa possibilità, in Sardegna non sono stati autorizzati posti per il ruolo per quasi nessun ordine di scuola, solo qualche decina, mentre come al solito le cattedre in deroga sono state tantissime!

Mi son detta che forse non era il mio momento e ho impiegato anche quest’anno scolastico per migliorarmi come docente, mi sono abilitata con i 30 CFU all’insegnamento della lingua inglese, un’altra mia grande passione. Nella speranza che magari le cose andassero meglio quest’anno!!

E invece, purtroppo, così non sarà, forse questa è veramente la mia più grande delusione, disperazione, che mai avrei immaginato!

Signora Presidente, sto parlando del nuovo decreto legge n. 32 del 26 Febbraio 2025, tale decreto consentirà alle famiglie di richiedere la continuità didattica dei docenti di sostegno a tempo determinato, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto assegnatogli nel precedente anno scolastico. Questa procedura si potrà applicare anche ai docenti privi di specializzazione!

Ritengo che questo provvedimento sia molto grave in quanto lesivo della trasparenza delle procedure di reclutamento, lesivo nei confronti di noi docenti che abbiamo fatto sacrifici, abbiamo speso tanti soldi e superato e vinto concorsi per specializzarci sul sostegno, per prenderci cura dei ragazzi che hanno bisogno di aiuto, amore, ma anche di preparazione di fronte a tutte le problematiche che ogni anno dobbiamo affrontare!

Ora, io non riesco veramente a credere che il mio sogno di avere finalmente una mia scuola, un posto dove finalmente poter lavorare con continuità, creare progetti, fare davvero qualcosa di duraturo e stabile per una scuola, che poi diventa una comunità, un piccolo mondo, debba essere per sempre spazzato via da una legge, che forse, mi permetto di dire, doveva essere studiata meglio, signora Presidente Giorgia Meloni!

Sì, perché purtroppo, io non avrò più la certezza di lavorare, perché potrò essere superata anche da chi ha meno esperienza, meno punteggio e meno titoli di me, non abbiamo più certezze!

Le chiedo, signora Presidente, con il cuore in mano, di poter prendere in mano questa situazione, anche se forse è già troppo tardi, l’unica soluzione, per garantire la continuità ai nostri studenti, è l’assunzione di tutti noi specializzati, in maniera graduale, magari attraverso un’apposita graduatoria, ma non certamente con un decreto di questo tipo che non riconosce il merito di noi docenti specializzati!

Ho scelto di scriverle questa lettera perché nessuno ci ascolta signora Presidente, spero e confido in lei, che le mie parole e le mie paure per il mio futuro da insegnante non rimangano inascoltate.

La ringrazio, anticipatamente, per il tempo che, spero, mi dedicherà!